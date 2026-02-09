México, con dos bajas brutales para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de uno de los eventos deportivos más importantes que habrá en este inicio de año. El Clásico Mundial de Beisbol está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante conocer las bajas que tendrá México en su participación.

El Clásico Mundial de Beisbol se llevará a cabo durante los primeros días del siguiente mes, por lo que desde ahora han comenzado a surgir detalles en torno a la convocatoria del cuadro tricolor. Sin embargo, destaca la ausencia de dos elementos fundamentales, mismos que no estarán en este evento.

¿Qué bajas tendrá México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

En los últimos días se confirmó la ausencia de Isaac Paredes en la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol. Se sabe que su ausencia ha causado debate entre los expertos debido al impacto que este atleta tiene en el país.

Cabe mencionar que su exclusión deriva del acuerdo entre Paredes y los Astros de Houston para evitar el proceso de arbitraje salarial, motivo por el cual este no recibió la autorización de su escuadra para participar en un evento que reunirá a los mejores países a lo largo del mundo.

A Isaac Paredes se une la baja de Julio Urías, quien tampoco estuvo presente en la convocatoria presentada por el técnico de la Selección Mexicana. Cabe mencionar que su ausencia, más que por cuestiones deportivas, deriva de los problemas extracancha que ha tenido en los últimos meses.

¿Cuándo inicia el Clásico Mundial de Beisbol y qué escuadras estarán presentes?

El Clásico Mundial de Beisbol se llevará a cabo del jueves 5 de marzo al martes 17 de marzo del 2026. Recuerda que, además de la Selección de México, el evento contará con la participación de otras escuadras como Australia, Brasil, Canadá, China Taipei, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Italia, Japón, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Puerto Rico, República Checa, Venezuela y Dominicana.