Ex seleccionado de Brasil regresa al futbol después de no pagar pensión alimentaria

Este atacante brasileño fue uno de los talentos más reconocibles de su generación y se le tenía fe para convertirse en referente de la selección. Sin embargo, poco a poco se fue desvaneciendo en el olvido, y aunque tiene un palmarés de estrella, en Brasil se le condenó por deber una suma de miles de dólares de pensión alimentaria. Ahora todo indica que Douglas Costa tratará de revivir su carrera en Italia.

¿Qué pasó con el caso de Douglas Costa y la pensión en Brasil?

Tras dejar Europa, el atacante ex de Juventus y Bayern Múnich, regresó a Brasil para jugar con el Gremio y posteriormente arribar a la MLS con LA Galaxy. Obviamente eso se consideró parte de su final de carrera, sin embargo todavía jugó en Fluminense del 2024 al 2025 y en Australia encontró una última oportunidad para seguir viviendo de su talento en el balompié.

Sin embargo, lo que parecía ser un capítulo de frescura, le terminó saliendo más trágico de lo esperado. El brasileño se encontraba en Oceanía cuando se liberó una orden de arresto en septiembre de 2025. La causa de dicha decisión de la justicia brasileña estaba rodeada de falta de pagos de la manutención de sus hijos.

Se informó que la deuda ascendía hasta los 100, 000 dólares y por eso rescindió su contrato del Sidney FC. Por eso, al quedar sin equipo, las ofertas que le están llegando para recuperar su carrera en la última división del futbol profesional italiano… lucen irrechazables.

¿Douglas Costa no quiere regresar a Brasil?

Al momento no se tienen mayores detalles de cómo marcha el asunto de la pensión alimentaria, sin embargo tiene toda la lógica del mundo que la ex estrella mundial de futbol no vuelva a Brasil. Ante eso, el Chievo Verona es el club que se haría de sus servicios, pese a que también se sostuvieron negociaciones con el Emelec de Ecuador.

El contrato sería por 6 meses y el fichaje es gratuito, esto porque Dougla Costa es dueño de su carta. Sin embargo, toca esperar la resolución legal sobre su caso de manutención.