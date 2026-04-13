Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 14 del Clausura 2026

A pesar de haber sufrido una goleada ante los Tigres de la UANL, las Chivas se mantienen como líderes generales del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tras la Jornada 14, mientras que el Toluca dejó escapar la oportunidad de escalar al segundo lugar tras empatar contra el Atlético de San Luis.

Te puede interesar: Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 14 del Clausura 2026

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

Así quedó la tabla general del Clausura 2026

Las Chivas han aprovechado el descenso de Cruz Azul para mantenerse como líderes del Clausura 2026, luego de que la Máquina no ha podido ganar en sus cuatro más recientes partidos.

El Rebaño Sagrado se mantiene como el único equipo que está calificado a la Liguilla a falta de tres partidos, mientras que el Toluca dejó escapar la oportunidad de llegar al segundo lugar de la tabla luego de igualar con un gol de último minuto ante el Atlético de San Luis con un polémico penal que se encargó de convertir Joao Pedro.

América, Atlas y León se jugarán su pase a la Liguilla en las últimas jornadas, mientas que los Rayados parecen despedirse de la Fase Final del torneo ante su mala racha.

during the 14th round match between Toluca vs Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on April 12, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Adrian Macias/MEXSPORT

Tabla general del Clausura 2026

Chivas - 31 puntos Cruz Azul - 28 puntos Pachuca - 28 puntos Pumas - 27 puntos Toluca - 27 puntos Tigres - 20 puntos América - 19 puntos Atlas - 19 puntos León - 19 puntos Tijuana - 18 puntos Juárez - 16 puntos Necaxa - 16 puntos Rayados - 15 puntos Atlético de San Luis - 15 puntos Querétaro - 15 puntos Puebla - 13 puntos Mazatlán - 11 puntos Santos Laguna - 9 puntos

Te puede interesar: 3 razones por las que Pumas es el amplio FAVORITO a ganar el título del Clausura 2026