ÚLTIMA HORA: DT de equipo GRANDE pone su renuncia en la mesa en pleno Clausura 2026

A pesar de marchar como líderes del torneo Clausura 2026 de la Liga de Honduras, el DT del Real España Jeaustin Campos presentó su renuncia tras la derrota de su equipo frente al Club Deportivo Choloma por considerar que existieron polémicas arbitrales en el encuentro.

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DT de Real España renuncia tras la derrota ante Choloma

El director técnico del Real España, el costarricense Jeaustin Campos, salió furioso tras la derrota ante el Choloma por 3-2 en donde su equipo sufrió un par de expulsiones y el árbitro se negó a revisar la jugada del tercer tanto que significó su caída a pesar de la petición de Football Video Support (FVS), implementado en la Liga de Honduras como alternativa al VAR.

Campos anunció su salida del equipo en conferencia de prensa argumentando que la derrota atentaba contra su dignidad y prestigio.

"Mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como estas. Tengo casi dos años de ver goles con la mano, penales que no son… y aquí se escoge quién va a ser campeón”, declaró Campos al finalizar el partido.

“No soy arlequín de un circo… lo que hay ahora es un circo. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos. Hay una mezcla de incompetencia, ineptitud, mala intención y hasta sinvergüenzada de alguna gente”, sentenció.

A pesar de su molestia y de presentar su renuncia, la directiva del Real España buscará persuadir al estratega para que recapacite y cambie de opinión este viernes cuando el ambiente esté más relajado.

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