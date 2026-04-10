¿Llega a la Copa Mundial? El futbolista mexicano que volvió a la actividad tras su lesión

Faltan pocos meses para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y la Selección Mexicana ha recibido una buena noticia, luego de que Rodrigo Huescas regresara a las canchas para entrenar con el primer equipo del Copenhague tras superar una lesión en la rodilla que lo marginó de la actividad desde octubre del 2025.

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Rodrigo Huescas volvió a los entrenamientos con el Copenhague

Una lesión de ligamento cruzado dejó a Rodrigo Huescas fuera de actividad con el Copenhague y puso en riesgo su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, pero tras más de 200 días el lateral derecho ha vuelto a los entrenamientos con el primer equipo.

Huescas pudo realizar trabajo de campo bajo la supervisión del cuerpo técnico del conjunto danés, lo que significa un importante paso en su proceso de recuperación y se espera que pronto pueda comenzar a sumar minutos. Previamente, había realizado trabajo en el gimnasio y ejercicios que le ayudaron en su etapa de rehabilitación.

🚨🇩🇰 BREAKING: Rodrigo Huescas has returned to on-field activity for the first time after his ACL surgery, starting with light exercise sessions!



The 22-year-old is gradually coming back! ❤️👏🏼 pic.twitter.com/pG1kM2tZKT — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 9, 2026

Sin embargo, a casi dos meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, parece complicado que Huescas pueda ser incluido en la lista final de Javier Aguirre para la Selección Mexicana debido a la falta de actividad y ritmo de juego que tendrá que atravesar el lateral.

Huescas se lesionó durante el partido de la UEFA Champions League en donde el Copenhague se enfrentó al Qarabag en octubre del 2025 y desde entonces el lateral mexicano tuvo que dejar la actividad para atender la lesión que lo ha marginado de las canchas.

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