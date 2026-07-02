DT de Selección Nacional recibe en vivo la noticia de la muerte de su padre

Este miércoles 1 de julio ha sido un día devastador para el director técnico de la Selección Nacional de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, ya que además de la eliminación de su equipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en la ronda de los Dieciseisavos de Final a manos de Inglaterra, también fue informado de la peor manera de la muerte de su padre.

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Sébastien Desabre se entera de la muerte de su padre en plena conferencia de prensa

Sébastien Desabre, director técnico de la Selección de la RD Congo, compareció ante los medios tras la derrota de su equipo ante Inglaterra este miércoles 1 de julio en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

El entrenador del Congo declaraba sobre el desempeño de su selección en el partido ante Inglaterra cuando se acercó el jefe de prensa del equipo africano para extender su pésame por la muerte de su padre en pleno partido entre el RD Congo e Inglaterra en frente de los periodistas del mundo.

Desabre cambió inmediatamente su semblante y agradeció el inoportuno gesto y se levantó de su lugar para abandonar la sala notablemente afectado.

🚨 Le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre, a appris le décès de son papa juste après la défaite face à l’Angleterre…



Ça été annoncé de la pire manière possible 🤦‍♂️ pic.twitter.com/fIRIPjUobe — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 1, 2026

"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria", dijo Desabre antes de ser informado de la tragedia familiar.

La Selección de la República Democrática del Congo se retira de la competencia tras caer ante Inglaterra en una digna actuación en la justa mundialista en la que consiguieron su primer tanto en Mundiales y su primera victoria tras derrotar a Uzbekistán.

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