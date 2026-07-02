ADIÓS: ellos son todos los DT que se han quedado sin equipo en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ puede catapultar una carrera o dejarla en lo más bajo. No solo sucede con los futbolistas, sino que también los entrenadores se ven envueltos en esta situación. Ciertos técnicos de varias selecciones no cumplieron con las expectativas en la Copa del Mundo y ahora se quedaron sin trabajo.

Hasta el momento, siete entrenadores de selecciones participantes se han quedado sin equipo durante el torneo o después de la eliminación de sus combinados nacionales. La lista incluye nombres de peso como Marcelo Bielsa, Ronald Koeman y Sebastián Beccacece, quien dejó Ecuador tras la derrota ante México en Dieciseisavos de Final.

Crédito: Mexsport

Todos los DT que se quedaron sin equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo a diversos reportes internacionales, los entrenadores que se quedaron sin trabajo durante la justa veraniega son Sebastián Beccacece, Marcelo Bielsa, Ronald Koeman, Sabri Lamouchi, Hong Myung-bo, Steve Clarke y Miroslav Koubek.

El caso más reciente para el entorno mexicano fue el de Beccacece. El argentino dejó de ser entrenador de Ecuador después de la derrota 2-0 ante la Selección Mexicana en la ronda de Dieciseisavos de Final. Su contrato terminaba con la participación mundialista y el propio técnico reconoció que no pudo cumplir el objetivo trazado con La Tri.

TE PUEDE INTERESAR:



México venció a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado que le permitió avanzar a Octavos de Final y, al mismo tiempo, marcó el cierre del ciclo de Beccacece al frente del seleccionado sudamericano.

La lista completa de DT que se quedaron sin equipo durante el torneo

Estos son los entrenadores que dejaron su cargo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™:



Sebastián Beccacece | Ecuador

Marcelo Bielsa | Uruguay

Ronald Koeman | Países Bajos

Sabri Lamouchi | Túnez

Hong Myung-bo | Corea del Sur

Steve Clarke | Escocia

Miroslav Koubek | Chequia

Crédito: Mexsport

La cifra puede aumentar en los próximos días, ya que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue en marcha y cada eliminación suele abrir nuevas evaluaciones internas. Por ahora, siete selecciones participantes ya tendrán que iniciar un nuevo proceso después de una Copa del Mundo que también se está jugando fuera de la cancha.