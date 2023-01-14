E-Prix de la Ciudad de México en VIVO | Formula E

México. El belga Stoffel Vandoorne, nuevo piloto del equipo DS Penske, arrancará la defensa de su título en el E-Prix de la Ciudad de México que se correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el inicio de la novena temporada de Formula E. Competencia que podrás ver en VIVO.

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"Creo que será una carrera fantástica para comenzar la temporada. Los fanáticos en México son increíbles, son realmente apasionados por el deporte", afirmó Vandoorne, quien en 2022 se coronó con Mercedes, equipo que dejó el certamen para este año.

El belga reconoció que el máximo circuito de autos eléctricos eleva su nivel cada temporada lo que le exigirá mayor aplicación si quiere obtener su segundo título en este 2023.

Será la cuarta vez que el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México albergue el E-Prix. La primera ocasión fue en el 2016, cita que se repitió en febrero del 2020, antes de la pandemia de la COVID-19.

En el 2021 la ciudad de Puebla, a poco más de 130 kilómetros al sureste de la capital mexicana, recibió dos fechas de la Formula E. El año pasado el Autódromo Hermanos Rodríguez volvió a abrir su pista para este evento.

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Entre los pilotos a seguir, además de Vandoore, están el alemán Pascal Wehrlein del equipo Porsche, ganador en el 2022 del E-Prix en México; el brasileño Lucas di Grassi de Mahindra Racing, quien acumula tres victorias en el país; el suizo Edo Mortara de Maserati y el neozelandés Mitch Evans de Jaguar.

Cambio en la Fórmula E en esta temporada

Para esta novena temporada, además de la salida de Mercedes, equipo que fue sustituido por McLaren, hay otros cambios en la parrilla.

Desapareció el equipo Venturi, plaza que ocupará Maserati, Techeetah se convirtió en DS Penske, Dams se transformó en Nissan. También destaca el equipo CUPRA que se unió a Abt.

En este 2023 los equipos presentarán el Gen3, considerado como el auto de carreras eléctrico más rápido, ligero, potente y eficiente jamás construido.

