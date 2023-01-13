Las diferencias entre la Fórmula E y la Fórmula 1

El mundo de la velocidad tiene dos categorías de monoplazas con poder convocatoria en todo el mundo, pero ambos son muy distintos, de entrada, la principal diferencia es la electricidad en lugar de la gasolina.

Aunque a simple vista son autos de carrera, las diferencias son demasiadas y contundentes a la hora de comparar ambas categorías; el motor es distinto en la Fórmula E es eléctrico, mientras que la F1 necesitan combustible.

¡Fuera Máscaras! Una nueva generación llega a la Fórmula Uno

Otro factor son las dimensiones de cada auto, ya que los monoplazas de la Fórmula 1 no está permitido que midan más de 2 metros de ancho y 95 centímetros de alto, mientras que en el sector eléctrico tiene dimensiones 5 metros de longitud 1.8 metros de ancho y 1.25 m de alto.

Los vehículos de la Fórmula 1 están hechos con fibra de carbono. Por su parte, los bólidos de la categoría “E” tienen un chasis de aluminio y su motor eléctrico tiene la capacidad de alcanzar los 280 km/hr 2.8 segundos F-1 hasta 380 km/hr y acelerar de 0 a 100 en 2.5 segs.

E-Prix Ciudad de México tendrá nuevo carro

El automóvil de carreras eléctrico tendrá las características de ser rápido, ligero, potente, se trata del Gen3 y la Ciudad de México tendrá el privilegio de ver sus primeras vueltas en el E-Prix 2023.

La Fórmula E presentó el E-Prix de la Ciudad de México que tendrá como atractivos principales ser la primera carrera de la temporada 9, el cual se celebrará el sábado 14 de enero del 2023, además será la pista donde debute en competencia el nuevo auto Gen 3.

Te puede interesar: La Formula E vuelve más fuerte a México, una capital del automovilismo

Dónde ver el E-Prix de la Ciudad de México 2023 de la Formula E

E-Prix de la Ciudad de México estará en las pantallas de TV Azteca Deportes, y lo podrás seguir este 14 de enero del 2023 gratis a través de las siguientes plataformas digitales: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes, y las redes sociales de Azteca Deportes.