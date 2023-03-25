E-Prix Sao Paulo 2023: Ver Transmisión EN VIVO | Formula E

Por vez primera, Brasil recibe a la categoría de la Formula E, el Campeonato del Mundo de Coches Eléctricos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se llevará a cabo este sábado 25 de marzo en el circuito urbano de que atraviesa el místico Sambódromo de Sao Paulo que podrás ver EN VIVO por aztecadeportes.com, la APP de Azteca Deportes y nuestras redes sociales de TikTok, Facebook y Youtube a partir de las 10:50 horas (tiempo del centro de México)

Ve en vivo aquí el e-Prix de Sao Paulo

El E-Prix de Sao Paulo es el sexto del calendario de la Formula E en esta temporada, antes se disputaron en la Ciudad de México, Arabia Saudita, donde se disputaron dos carreras, India y Sudáfrica.

En los primeros puestos del campeonato se encuentra como líder el alemán Pascal Wehrlein (Porsche), seguido por el británico Jake Dennis (Avalanche Andretti) y el francés Jean-Éric Vergne (DS Penske).

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En la categoría de la Formula E compiten dos pilotos brasileños que son Lucas di Grassi (Mahindra) y Sérgio Sette Câmara (Nio 333) que buscarán obtener el trofeo de ganador y dejarlo en casa.

La ciudad de Sao Paulo espera alrededor de 35.000 personas y un impacto económico de casi 60 millones de dólares.

Ganador de la pole del E-Prix de Sao paulo

DS Penske logra su primera Pole Position desde 2016, ya que el vigente campeón Stoffel Vandoorne se convirtió en el noveno polesitter diferente en nueve carreras antes del E-Prix inaugural de Julius Baer Sao Paulo.

Vandoorne venció al TAG Heuer Porsche de Antonio Felix da Costa para encerrar su primera pole desde Roma en la temporada 8. El piloto belga también encabezó la clasificación del Grupo A, continuando con una loca coincidencia de que el piloto más rápido de ese grupo haya pasado a tomar la pole en las últimas cuatro carreras consecutivas

Clasificación de Pilotos Formula E temporada 2023

Pascal Wehrlein – Porsche – 80 puntos

Jake Dennis - Avalanche Andretti – 62 puntos

Jean-Éric Vergne - DS Penske – 50 puntos

Antonio Félix da Costa – Porsche – 46 puntos

Nick Cassidy – Envision Racing – 43 puntos

Clasificación de Equipos Formula E temporada 2023

Porsche – 126 puntos

Envision Racing – 84 puntos

Avalanche Andretti – 80 puntos

Neom Mclaren – 66 puntos

DS Penske – 61 puntos