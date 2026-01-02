EA SPORTS FC 26: Estos son los mejores y más baratos delanteros para fichar en el Modo Carrera

Un nuevo año ha comenzado y, con ello, la posibilidad de que miles de amantes a los videojuegos finalmente demuestren de qué están hechos detrás de los controles. En ese sentido, en los próximos párrafos conocerás una lista con los mejores y más baratos delanteros que puedes obtener en el Modo Carrera del EA Sports FC 26.

Si bien el Ultimate Team ha acaparado por completo las miradas, la realidad es que existen algunos fieles usuarios que adquirieron el EA SPORTS FC 26 para disfrutar del Modo Carrera, una forma en la cual puedes ser director técnico de un equipo propio o ya conocido. ¿Qué delanteros buenos, bonitos y borrachos puedes fichar?

¿Qué delanteros baratos fichar en el Modo Carrera del EA Sports FC 2026?

El primero en la lista es Troy Parrot, un delantero que no supera los 23 años de edad, que cuenta con una media de 75 puntos y que forma parte del AZ Alkmaar. Bien trabajado, este jugador tiene un potencial por demás espectacular que podría alcanzar hasta los 82 puntos de media.

En el ambiente latinoamericano también destacan dos elementos. El primero de ellos es Gilberto Mora con una media de 73 puntos con apenas 17 años de edad, mientras que el segundo es el ecuatoriano Jeremy, quien con apenas 20 años puede llegar a un promedio superior a los 80 puntos.

Si juegas el Modo Carrera del EA Sports FC 26 también podrías fichar al irlandés Michael Nooan, quien puede llegar a una media de hasta 82 puntos. Finalmente, en el listado también aparece el neerlandés Emre Unuvar, quien con el Ajax puede llegar hasta los 84 puntos de media.

¿Cuál es el verdadero reto del Modo Carrera?

Más allá de dirigir a un equipo importante o de renombre, el reto del Modo Carrera para los amantes del EA Sports FC 26 es dirigir a un equipo pequeño y ayudarlo a cosechar todos los títulos nacionales e internacionales. Por ende, este tipo de jugadores buenos, bonitos y baratos toman aún más relevancia.