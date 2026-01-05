EA Sports FC 26: Las joyas ocultas que sí o sí debes fichar para tu club

Una de las razones por las cuales los videojuegos deportivos siguen siendo tan importantes en este apartado deriva de los modos de juego que cada uno de estos tienen. Por ejemplo, en el EA Sports FC 26 el Modo Carrera se ha ganado muchos comentarios positivos de parte de los amantes de las partidas offline.

En ese sentido, vale decir que el Modo Carrera se caracteriza por ser un formato en el que las personas fungen como Directores Técnicos de equipos ya consagrados o nuevos. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer las joyitas escondidas que sí o sí debes fichar en el EA Sports FC 26.

¿Qué joyas puedes fichar en el Modo Carrera del EA Sports FC 26?

Imposible comenzar este apartado sin mencionar a Jorthy Mokio, quien es una de las joyitas más importantes que hay en este EA Sports FC 26. El nacido en Bélgica forma parte del Ajax de los Países Bajos, y con una media de 70 puntos puede llegar hasta los 89 bajo un buen entrenamiento.

Otro elemento a destacar es Kees Smith, quien también milita en la Eredivisie bajo el escudo del AZ Alkmaar. Este elemento se desempeña como mediocampista, cuenta con apenas 19 años de edad y, gracias a su media de 72, tiene un potencial que podría superar los 87 puntos.

Luka Vuskovic es un defensa central nacido en Croacia que juega con el Hamburgo y que, gracias a sus 19 años, puede alcanzar un potencial de 87 puntos. Finalmente aparece Finn Jeltsch, quien tiene 19 años y que, gracias a su participación en el Stuttgart, podría pasar de 72 a 87 puntos de media.

¿Hay algún jugador a seguir nacido en México?

Así como los mencionados anteriormente, México cuenta con un Gilberto Mora que, gracias a su 73 de media inicial, es uno de los futbolistas que más potencial tienen. Y es que, de acuerdo con los expertos del EA Sports FC 26, el mediocampista puede llegar hasta los 87 de media si se entrena correctamente.