EA Sports FC 26 ataca directamente al Real Madrid en su última actualización

La nueva actualización del EA Sports FC 26 ha generado mucha polémica dentro de sus usuarios luego de la forma en cómo afectó a varios futbolistas del Real Madrid, esto después del triste mes que el conjunto merengue ha tenido a nivel nacional gracias a los resultados obtenidos en LaLiga.

Son varios los partidos en los que el Real Madrid ha perdido puntos en esta primera temporada del futbol español; de hecho, esta situación ayudó a que, en estos momentos, sea el Barcelona el líder de la máxima categoría ibérica. Por ende, el EA Sports FC 26 decidió “castigarlos” de esta forma.

¿Cómo castigó el EA Sports FC 26 al Real Madrid?

Con la intención de hacer mucho más realista el juego a través de la actualidad de cada escuadra, la nueva actualización del EA Sports FC 26 presenta cierta “decadencia” en algunos futbolistas del Real Madrid luego del mal rendimiento que han tenido, al menos, en estos últimos juegos.

En la actualización solo dos futbolistas merengues subieron puntaje, siendo estos Courtois (de 89 a 91) y Eder Miliato, quien tristemente se lesionó en el último juego. Tras esto, la mayoría de sus estrellas han tenido un bajón de rendimiento que se ha visto reflejado en las cartas del videojuego.

Uno de los ejemplos más claros es Trent Alexander - Arnold, quien pasó de una media de 86 a 83 en la última actualización. Jude Bellingham es otro de los afectados tras pasar de 90 a 88 puntos de la misma forma que Federico Valverde, futbolista que estará en la próxima Copa Mundial y que bajó de 89 a 87 unidades.

¿Cuántos puntos de diferencia hay entre el Real Madrid y el Barcelona?

En estos momentos, y después de 16 juegos disputados, es el Barcelona quien lidera la tabla general en la primera división española con 40 puntos gracias a 13 victorias, un empate y dos derrotas. El Real Madrid lo sigue de cerca en el segundo lugar gracias a sus 36 unidades hasta ahora.