Nota

WWE: Él es el inesperado y polémico luchador que es favorito para ganar el Royal Rumble 2026

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que sea este polémico luchador el que se quede con el Royal Rumble 2026 de la WWE. ¿Cuál es la razón?

wwe-bron-breakker-favorito-ganar-royal-rumble-2026.jpg
Pexels / PNG
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Los planes que la WWE tenía para el 2026 han cambiado drásticamente en los últimos meses gracias a la cantidad de lesiones que sus figuras han tenido en este periodo de tiempo. Ante ello, una fuente confiable ha dado a conocer el que sería el luchador que obtendría el triunfo en el Royal Rumble.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Como sabes, el Royal Rumble es uno de los cuatro eventos más importantes que la WWE tiene junto a Wrestlemania, SummerSlam y Survivor Series. Por ende, luce un tanto curioso que el posible ganador de este evento sea un elemento que, después de ser BabyFace, pasó a ser uno de los villanos más odiados del momento.

¿Quién ganaría el Royal Rumble 2026 de la WWE?

De acuerdo con información del portal Wrestle Votes Fightful Select, el candidato número 1 de la WWE para quedarse con el triunfo en la próxima edición del Royal Rumble, la cual se llevará a cabo el próximo 31 de enero del 2026, es nada más y nada menos que Bron Breakker.

Te puede interesar: ¿Por qué Checo Pérez será tendencia durante el Super Bowl 2026?

Te puede interesar: Promesa del boxeo mexicano muere a los 20 años por esta razón

Vale mencionar que, en estos momentos, Bron Breakker forma parte de The Vision, la facción más poderosa que la WWE tiene en la actualidad. De hecho, antes de su llegada a este grupo Breakker tuvo la posibilidad de ser el Campeón Intercontinental de la marca, mismo que le fue arrebatado por Dominik Mysterio.

El impacto que Bron Breakker ha tenido hasta ahora es tan grande que, incluso, se menciona que podría ser el retador número uno de CM Punk para su Campeonato Mundial Pesado, el cual se estaría disputando en Wrestlemania 42, aunque esta información aún no ha sido confirmada por la empresa.

¿Bron Breakker será el rostro de la WWE en los próximos años?

Con tan solo 28 años de edad recién cumplidos en octubre del 2025, distintos personajes dentro de la WWE consideran que Bron Breakker tiene todo para ser el nuevo rostro de la empresa. El luchador es joven, ha logrado conectar con la gente a su manera y, además, es el prototipo de hombre musculoso que suele tener la industria históricamente hablando.

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

