Eddy Reynoso revela que Canelo estará presente en pelea de Jaime Munguía vs Toro Reséndiz
El coach de ambos boxeadores mexicanos reveló que el tapatío estará en la velada para apoyar a Munguía en su velada contra el Toro Reséndiz.
Jaime Munguía volverá al cuadrílatero y lo hará ante Armando Reséndiz en una velada que pinta espectacular. El boxeador de 29 de años de edad tiene en su esquina a Eddy Reynoso, quien también comanda los entrenamientos de Saúl 'Canelo' Álvarez. En charla exclusiva para TV Azteca Deportes, el coach reveló que el tapatío estará presente para apoyar a Munguía en su pelea.
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“Es un peleador muy disciplinado y esperamos que el sábado refleje todo lo que ha aprendido en este proceso, se ha trabajado poco a poco en este segundo campamento. Nos hemos acoplado bien y Jaime ha ido entendiendo lo que queremos implementar”., destacó Eddy previo a su pelea contra el 'Toro'.
¿Dónde ver Munguía vs Reséndiz?
El combate de Munguía ante Toro Reséndiz, es la pelea de respaldo del platillo estelar Benavidez vs Zurdo Ramírez; el encuentro será en Las Vegas este 2 de mayo y podrás ver los combates EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación justo al terminar el partido de Tigres vs Chivas.