Eddy Reynoso revela que Canelo estará presente en pelea de Jaime Munguía vs Toro Reséndiz

Jaime Munguía volverá al cuadrílatero y lo hará ante Armando Reséndiz en una velada que pinta espectacular. El boxeador de 29 de años de edad tiene en su esquina a Eddy Reynoso, quien también comanda los entrenamientos de Saúl 'Canelo' Álvarez. En charla exclusiva para TV Azteca Deportes, el coach reveló que el tapatío estará presente para apoyar a Munguía en su pelea.

Te puede interesar: Jaime Munguía llega a Las Vegas, y se muestra confiado de vencer a Toro Reséndiz: SEGUROS DE QUE VAMOS A SER CAMPEONES DEL MUNDO OTRA VEZ

“Es un peleador muy disciplinado y esperamos que el sábado refleje todo lo que ha aprendido en este proceso, se ha trabajado poco a poco en este segundo campamento. Nos hemos acoplado bien y Jaime ha ido entendiendo lo que queremos implementar”., destacó Eddy previo a su pelea contra el 'Toro'.

¿Dónde ver Munguía vs Reséndiz?

El combate de Munguía ante Toro Reséndiz, es la pelea de respaldo del platillo estelar Benavidez vs Zurdo Ramírez; el encuentro será en Las Vegas este 2 de mayo y podrás ver los combates EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación justo al terminar el partido de Tigres vs Chivas.