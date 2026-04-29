Jaime Munguía llega a Las Vegas, y se muestra confiado de vencer a Toro Reséndiz: SEGUROS DE QUE VAMOS A SER CAMPEONES DEL MUNDO OTRA VEZ

Jaime Munguía llegó esta noche de martes 29 de abril a Las Vegas, para enfrentar el sábado 2 de mayo a Armando Toro Reséndiz en la Arena T Mobile de Las Vegas; en el marco de su llegada el tijuanense detalló su intención y objetivo que es derrotar al nayarita para volver a ser campeón del mundo.

Toro Reséndiz es campeón del mundo en los supermedianos por la Asociación Mundial de Boxeo, organismo del cual es monarca mundial desde el 1 de enero cuando la AMB lo subió a monarca absoluto tras el retiro en la recta final del 2025, de Terence Crawford.

Este pleito se cocinó por semanas; en la ecuación también estaban Edgar Berlanga y Jermall Charlo, pero al final todo avanzó y progresó par que Reséndiz expusiera su cetro ante Munguía, duelo que ahora es el duelo de respaldo de la estelar de este 2 de mayo que es David Benavidez ante Gilberto Zurdo Ramírez.

Jaime Munguía revela su meta: "SEGUROS DE SER CAMPEONES DEL MUNDO DE NUEVO"

Por la noche de este martes rodeado de su equipo de trabajo y acompañado de su padre, Jaime Munguía llegó al hotel sede, el MGM GRAND HOTEL en donde dijo en exclusiva para Box Azteca su posición y dedicación para este choque.

"Si no muy contento de esta gran oportunidad y pues seguros de que vamos a ser campeones del mundo de nuevo. Estoy muy bien. Y ha sido pues un entrenamiento fuerte, con arduo trabajo y estamos contentos por eso", afirmó Munguía.

"Hemos cambiado mucho (en los últimos meses) y hemos trabajado en mejorar en todos los aspectos y pues vamos a estar listos", recalcó el ex campeón del orbe.

"A la afición le digo que muchas gracias. México ya tiene campeón del mundo, pero Tijuana va a tener a un nuevo campeón del mundo. Saludos a todos." indicó el boxeador de Tijuana.

¿Dónde ver Munguía vs Reséndiz?

El combate de Munguía ante Toro Reséndiz, es la pelea de respaldo del platillo estelar Beneavidez vs Zurdo Ramírez; el encuentro será en Las Vegas este 2 de mayo y podrás ver los combates EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación justo al terminar el partido de Tigres vs Chivas.