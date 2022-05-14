Edoardo Mortara impone su ley en el e-prix de Berlín

Berlín, Alemania. El suizo Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing) logró este sábado su segunda victoria de la presente temporada del Mundial de Fórmula E al ganar la primera de las dos carreras programadas para este fin de semana en Berlín.

Resumen: La competencia E-Prix de Berlín R7|Formula E

Mortara, que ya suma un total de cuatro triunfos en este certamen, en el que compite desde la campaña 2017/2018, ganó en Berlín desde la 'pole', la primera de su carrera, por delante del bicampeón francés Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) y el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), que acabaron a cerca de dos segundos del helvético.

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Aunque se esperaba un arranque de carrera tranquilo por la exigencia en la gestión de energía que requiere la pista de Berlín, no fue realmente así. Sólo Mortara se mantuvo en cabeza en la primera parte, con una intensa pelea inicial por detrás entre los Porsche y los DS que se mantuvo con la primera activación (tempranera) del Modo de Ataque. Primero lo hizo Porsche (mala elección) y después DS y en la lucha entre los cuatro coches el beneficiado fue Mortara.

Porque el de Venturi no tuvo problemas para defender su liderato al activar su primer modo de ataque, salir segundo tras Lotterer y recuperar enseguida la cabeza... con más energía que nadie para utilizar en la parte final.

Por detrás, el líder Vandoorne usó una buena estrategia inicial para recuperar posiciones (salía octavo) y meterse en la pelea con el grupo de favoritos... además de hacer una buena gestión de la energía en la primera mitad de e-Prix. Eso le permitió atacar también a los Porsche en el ecuador de la prueba y llegar a los 10 minutos finales, con el segundo Attack Mode por usar por parte de todos los de cabeza, en posición de podio.

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Mortara no falló en el momento de activar el segundo modo de ataque, que le llevó a lograr su segunda victoria del año. Pero estuvo cerca de complicarse por el 'arreón' final de Vergne, que llegó a tirarle el coche a falta de dos vueltas, aunque fue un intento baldío porque se pasó de frenada y estuvo a punto de comprometer el segundo puesto del galo.

Stoffel Vandoorne es líder del campeonato



Stoffel Vandoorne se sitúa como líder del campeonato con 96 puntos, tres más que Jean-Éric Vergne. Edoardo Mortara es cuarto con 77.

Este domingo se disputa la segunda carrera del fin de semana en Berlín, que será la octava del campeonato para coches con propulsión eléctrica.

