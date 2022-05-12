La millonaria derrama económica que generó la Formula E en México

Más de 35 mil aficionados que gracias a los protocolos sanitarios necesarios disfrutaron de un espectáculo de clase mundial y 300 periodistas nacionales e internacionales acreditados, se dieron cita el pasado 12 de febrero en el primer evento deportivo masivo del año en la Ciudad de México.

Después de un estudio realizado por la consultora de investigación SMG YouGov en la Temporada 6 previo al inicio de la pandemia, se arrojaron cifras en las que el campeonato mundial, escuderías y patrocinadores invirtieron más de 20 millones de dólares durante su paso por México en diferentes rubros, generando cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y más de 10 millones de dólares en valor mediático internacional para el país, lo que proyecta que esta Temporada 8 la derrama económica total supere los 100 millones de dólares.

during the E-Prix FIA Formula Championship 2020, at the Hermanos Rodríguez Autodrome, on February 15, 2020. <br><br> durante el Campeonato de Formula E-Prix FIA 2020 , en el Autodromo Hermanos Rodriguez, el 15 de febrero de 2020|Osvaldo Aguilar/MEXSPORT

“Una vez más, México ha demostrado ser una de las fechas más importantes del calendario mundial y nos gustaría empezar a colaborar activamente con el gobierno mexicano para que el impacto social y económico que generamos, pueda seguir creciendo y beneficiando a todos los involucrados”, expresó Álvaro Buenaventura, Director Regional de Latam en Formula E.

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El crecimiento no sólo se reflejó en las cifras económicas, la audiencia acumulada a nivel global fue 14% más alta que el promedio por carrera del Puebla E-Prix de la temporada pasada, demostrando que el Mexico City E-Prix es atractivo para todos los amantes del deporte motor alrededor del mundo.

Otros beneficios de la Formula E en México

Además de brindar emoción sobre la pista, Formula E ha enfocado sus esfuerzos en seguir sumando a favor de un mundo más sustentable.

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“Estamos felices de la contribución que hace Formula E a México, en la que además de traer un espectáculo de talla internacional, generamos un gran impacto positivo a través de nuestros proyectos medioambientales, sociales y de inclusión de género. Gracias a la FIA, a nuestros patrocinadores, y a nuestros esfuerzos por sumar al gobierno local, estamos trabajando para poder seguir viniendo a México por muchos años más”, comentó Alberto Longo Co-Fundador y Jefe del Campeonato Formula E.