La escudería que regresa a la Formula E para la próxima temporada

ABT Sportsline ha confirmado que volverá al ABB FIA Formula E World Championship desde el comienzo de la era Gen3, a partir de 2023.

El equipo alemán participará como equipo cliente y regresa a la Formula E después de haber estado fijo durante las siete primeras temporadas del campeonato. A pesar de un paréntesis en la octava temporada, ABT todavía puede contarse entre los equipos más exitosos de la historia de la Formula E, con 47 podios y 1,380 puntos en su haber.

El equipo ganó la primera carrera de Formula E de la historia en Pekín en 2014, mientras que Lucas di Grassi condujo al título de pilotos en 2017. ABT selló la corona de equipos una temporada después y se asoció con Audi entre 2017 y 2021.

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"La Formula E siempre ha tenido un gran lugar en nuestros corazones y nunca hemos ocultado que queremos volver", comenta Hans-Juergen Abt, Socio Gerente. El objetivo de Abt y del equipo es crear un paquete perfecto junto con el Director de Marketing Deportivo, Harry Unflath, y el Director General, Thomas Biermaier. "Tras el arranque interno, ahora estamos hablando con nuestros socios actuales y potenciales. La meta es traer un equipo fuerte al campeonato, tanto dentro como fuera de la pista".

El apoyo de la Formula E, indispensable en el regreso de ABT Sportsline

"Siempre hemos estado en contacto con la Formula E y la FIA, hemos tenido muchas conversaciones y hemos recibido un gran apoyo de todo el equipo en torno a Alejandro (Agag), Alberto (Longo), Jamie (Reigle) y Frédéric (Bertrand)", dice Biermaier. El resultado: ABT ha expuesto su intención de hacerse con la duodécima licencia para la novena temporada.

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¿Quién fabricará el motor y quiénes serán los pilotos de ABT Sportsline?

ABT ha asegurado un proveedor de trenes motrices para 2023, que anunciará en breve, y las conversaciones ya están en marcha, ya que el particular pretende afianzar un par de pilotos "inteligentes" para aprovechar todas las ventajas posibles en el inicio de la nueva era de la Formula E.

"En cuanto a nuestros dos pilotos, tenemos las ideas muy claras", añade Biermaier. "Probablemente empezaremos como encubiertos, a diferencia de la última vez como equipo de fábrica. Por eso es aún más importante que tengamos pilotos rápidos e inteligentes en el cockpit, que encajen bien con nosotros. Las