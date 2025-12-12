Edson Álvarez recibe pésimas noticias a meses para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a tan solo unos meses para que llegue la Copa Mundial de la FIFA 2026 , uno de los eventos que, sin duda, acapara por completo las miradas de chicos y grandes. Ante ello, Edson Álvarez, uno de los referentes de la Selección Mexicana, ha recibido pésimas noticias al respecto.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Se sabe que Edson Álvarez no solo es un titular fijo en la Selección del Vasco Aguirre, sino que además es uno de los capitanes y líderes de la institución tricolor. Por ende, el hecho de que haya reducido su valor a tan solo unos meses para la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un balde de agua fría para el cuadro nacional.

Edson Álvarez recibe malas noticias previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Edson Álvarez es uno de los pocos futbolistas mexicanos que se encuentran en Europa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, lo anterior no exime que haya perdido parte de su valoración, sobre todo, después de que confirmó su llegada al Fenerbahce de la Liga de Turquía.

Y es que, de acuerdo con información del portal Récord, el canterano del Club América pasó de valor 40.7 millones de dólares a 27.9 millones, lo cual sugiere una reducción del 31.5 por ciento para el futbolista de 28 años de edad, quien hasta antes de su llegada al Fenerbahce formaba parte del West Ham de la Premier League.

Esta reducción podría deberse al cambio de Liga, pues mientras la Premier League es considerada la más fuerte del mundo, la Liga de Turquía no forma parte del top 5. Pese a ello, vale decir que “El Machín” ha tenido una buena temporada en el Fenerbahce, club que está en el tercer lugar de la tabla general en Turquía con 33 puntos.

¿En qué posiciones puede jugar Edson Álvarez con la Selección Mexicana?

Una de las razones por las que Edson Álvarez es fijo en la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 es por su plurifuncionalidad. Y es que, si bien puede jugar como contención fijo, también puede disputar minutos como central por derecha, líbero en línea de tres e, incluso, como lateral.