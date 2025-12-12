WWE sorprende a todos y “confirma” cambio de lujo para la última lucha de John Cena

Todo está listo para disfrutar del que será, sin duda, uno de los eventos que más quedarán marcados dentro del deporte a nivel mundial en este 2025. John Cena dirá adiós a la WWE este fin de semana, en un evento que la empresa ha realizado, principalmente, para despedirlo como se merece.

Después de un año de retiro que dejó más críticas negativas que positivas, finalmente John Cena se despedirá de su etapa como superestrella a través de un evento en donde la WWE buscará sorprender, pues a falta de un anuncio oficial se ha hecho un cambio que ha generado muchos comentarios en redes.

¿John Cena abrirá su función de retiro en la WWE?

Se pensaría que, al ser su función de retiro, John Cena cerraría el evento de este sábado conocido como Saturday Night’s Main Event. Además, lo anterior se consideraría de tal forma toda vez que su rival es Gunther, quien está destinado a ser uno de los rostros de la empresa de cara a los próximos años.

Sin embargo, las cosas podrían dar un giro en las próximas horas. Y es que, de acuerdo con Bryan Álvarez del Wrestling Observer Newsletter, la intención de la WWE es que la lucha entre John Cena y Gunther sea la que abra con la cartelera de SNME, pues se considera que esto sería un impacto aún más significativo en su audiencia.

De igual forma, se menciona que el combate de Cena no contaría con un tiempo establecido de la misma forma que todo el show. La intención, entonces, es no tener un tiempo limitado para que, así, la superestrella cuente con la libertad absoluta para hacer de su lucha una corta, mediana o larga, de acuerdo con sus expectativas. Finalmente, vale decir que esto no ha sido confirmado por la propia industria.

¿Cuál es el legado de John Cena en la WWE?

John Cena puede presumir ser el único luchador en la historia de la WWE en ser campeón en 17 ocasiones distintas, lo cual habla del impacto mediático que tuvo en los últimos 25 años. Del mismo modo, es una de las estrellas que obtuvo todos los títulos de la empresa, destacando el de los Estados Unidos, el Intercontinental y, por supuesto, el indiscutido.