Edson Álvarez: ¿cuántos mexicanos han jugado en la Real Sociedad?

Se indica que Edson Álvarez tiene grandes posibilidades de seguir su carrera como futbolista de la Real Sociedad de San Sebastián. El mediocampista mexicano habría pedido a la directiva del West Ham que le vendiera para formar parte de la liga española. En ese sentido, faltarían detalles para hacerse oficial y por eso he aquí un repaso histórico de los mexicanos que vistieron dicha playera.

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Edson Álvarez: ¿cuántos mexicanos jugaron en la Real Sociedad?

Si uno piensa en México y la relación existente con la Real Sociedad, evidentemente tiene a Carlos Vela en mente. Por ello, este repaso es necesario al entender que Edson Álvarez sería apenas el quinto azteca en vestir la casaca de este club español. He aquí el resto de los nombres.

Carlos Vela - ídolo del equipo, donde brilló y se estableció entre 2011 y 2018.

Luis García - El famoso Doctor fue el primer mexicano en vestir dicha playera, haciéndolo entre 1994 y 1995.

Diego Reyes - Entre 2015 y 2016 el Porto cedió al central mexicano al club español, jugando un total de 28 partidos.

Héctor Moreno - Este otro central llegó para la 2018-19 y fue titular pero salió tras esa única temporada con el club.

En general se percibe que no ha existido una real conexión entre los futbolistas mexicanos y el equipo. De los 4 que estuvieron, 3 solamente participaron un año, mientras que Carlos Vela es el único que se estableció y sin lugar a dudas donde mejor nivel demostró a lo largo de su carrera. Ahora, se indica que Edson Álvarez complementaría esta lista… al menos para esta campaña que inicia.

¿Qué falta para que Edson Álvarez sea nuevo jugador de la Real Sociedad?

Según lo reportado desde Europa, el interés de la Real Sociedad ya lleva varios días encima del Machín. Es por eso que no habría jugado en la primera fecha de la Championship, donde West Ham inició su torneo en búsqueda de la vuelta a la Premier League. La información también asegura, que para lograr su movimiento a España, Edson Álvarez se reduciría el salario pues ve ideal seguir su carrera en este club.