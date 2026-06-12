Edson Álvarez rompió una marca única en la inauguración del Mundial 2026 que ni Cannavaro, Iniesta y Klose pudieron

La Selección Mexicana consiguió su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras derrotar este jueves 11 de junio a su similar de Sudáfrica en la inauguración de la justa disputado en la cancha del Estadio de la Ciudad de México, en un encuentro en donde Edson Álvarez escribió su nombre con letras de oro en la historia del futbol.

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México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

Edson Álvarez, primer jugador en cumplir 100 partidos en la inauguración de un Mundial

Edson Álvarez ingresó de cambio en el minuto 76 en sustitución de Erik Lira y al momento de ingresar al campo cumplió sus 100 partidos internacionales con la Selección de México, pero siendo el primero en lograrlo en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

No es la primera vez que un jugador alcanza los 100 partidos con su selección en una Copa Mundial de la FIFA, ya que anteriormente otros 34 seleccionados lo lograron con nombres como Fabio Cannavaro, Miroslav Klose y Andrés Iniesta, pero sí es la primera vez que un futbolista lo logra en la inauguración del Mundial.

Edson Álvarez alcanzó los 100 partidos con Selección Mexicana|Juan Luis Diaz Socci/Juan Luis Diaz Socci

El jugador del Fenerbahce de Turquía debutó con la Selección Mexicana el 7 de febrero del 2017 en un partido amistoso ante Islandia y ha defendido la camiseta del conjunto Azteca en Eliminatorias, Copa Confederaciones, Copa Oro, Liga de Naciones de Concacaf, Mundiales y amistosos.

En sus 100 partidos internacionales, Álvarez ha logrado convertir siete goles, tres en Copa Oro, tres en Liga de Naciones, uno más en Eliminatorias mundialistas.

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