Chequia y Corea del Sur complementarán la jornada futbolera del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cual lidera de momento México al vencer a Sudáfrica por marcador de 2-0. No obstante, este encuentro es de suma importancia y debería importarles a todos los mexicanos debido a una gran razón.

Los rivales de México en la jornada 2 y 3 de la Fase de Grupos se enfrentarán este jueves 18 de junio a las 8 de la noche en el Estadio Guadalajara, resultado del que se debe estar pendiente, pues una goleada puede mandar a la Selección Nacional hasta el segundo lugar, pese a haber ganado en la inauguración. Conoce cuántos partidos se perderá César Montes tras ser expulsado ante Sudáfrica.

Por qué el partido de Chequia vs. Corea del Sur debería importarles a los mexicanos|IA

¿Por qué debería importar el partido de Chequia y Corea del Sur?

La Selección Mexicana y los aficionados deberán estar muy al pendiente de lo que suceda en este partido, pues una goleada de ambos equipos podría mandarlos hasta el segundo puesto del Grupo A. Pero para ello tendría que suceder algo inusual, como es aplastar al rival en la jornada 1.

TE PUEDE INTERESAR:



Un empate entre estas 2 selecciones podría beneficiar al conjunto mexicano, para así seguir en el primer puesto y tomar terreno como superlíder, lugar en el que deberían terminar si es que quieren jugar la ronda final en su casa y con su gente.

México necesita quedar en primer lugar para jugar los dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México y, en caso de avanzar, hacer lo propio en los octavos, pues de lo contrario tendría que disputar los partidos en Estados Unidos.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.