¿Se queda o se va? Edson Álvarez manda un claro mensaje sobre su futuro

El mundialista mexicano Edson Álvarez regreso a la alineación titular del West Ham United en el triunfo de los Hammers por 3-1 ante el Portsmouth, correspondiente a la Primera Ronda de la Carabao Cup. En el duelo disputado en el London Stadium, el "Machín" partió de inicio portando el dorsal número "4" y disputó 74 minutos de juego de alto despliegue físico.

¿Cómo fue la actuación de Edson Álvarez?

Durante su tiempo sobre el terreno de juego, el seleccionado azteca aportó orden y solidez defensiva en la recuperación de balón. La única llamada de atención para el mexicano llegó al minuto 54, cuando fue amonestado con tarjeta amarilla tras una entrada con fuerza sobre un rival. Posteriormente, al 74', dejó su lugar al senegalés El Hadji Malick Diouf dentro de las modificaciones tácticas del estratega Nuno Espírito Santo para cerrar el compromiso.

El Portsmouth tomó la delantera inicial con anotación de Adrian Segečić, pero la escuadra londinense remontó con un doblete del argentino Valentín "Taty" Castellanos y un gol más de Jarrod Bowen para firmar el 3-1 definitivo.

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¿Qué equipos se interesan por Edson Álvarez?

Pese al interés formal de instituciones de peso en Europa como el Ajax de Ámsterdam y la Real Sociedad, el futuro inmediato de Edson Álvarez parece mantenerse firmemente ligado a la escuadra inglesa. El cuerpo técnico comandado por Nuno Espírito Santo lo contempla como una pieza fundamental de liderazgo y contención dentro de la plantilla.

El West Ham afrontará la temporada 2026-27 compitiendo en la EFL Championship tras consumarse su descenso, teniendo como meta prioritaria el ascenso inmediato a la Premier League.

