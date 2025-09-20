¿RENUNCIA? El FUTURO de Eduardo Berizzo como DT de León

Luego de la goleada de Xolos ante León en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, la molestia en el cuadro Esmeralda es evidente, pues los aficionados ya piden la salida de Eduardo Berizzo tras perder 5-0 en su visita a Tijuana.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 9 del Apertura 2025 en la Liga BBVA MX, HOY sábado 20 de septiembre

La postura de Berizzo como DT de León

A pesar del abultado marcador en la cancha del Estadio Caliente, el estratega del Club León dio la cara y de momento, su futuro se encuentra en el aire, pues el conjunto de ‘La Fiera’ no ha emitido postura alguna sobre lo que viene.

“Es desagradable que te conviertan tantos goles en contra. Lo primero es que cuando sales a jugar un partido de nivel tienes que estar con otra atención, con otra concentración, con una tensión dentro del partido. Nos hicieron demasiado daño, permitimos centros, balón detenido, cuando no estas tenso y no juegas a tope, pasa lo que paso. Para nosotros esto tiene que ser un antes y un después...”, dijo Eduardo Berizzo en conferencia de prensa.

“El primer responsable siempre es el entrenador. Creo que todos los aspectos del juego los hemos resuelto mal, en el juego. Ante un resultado así es poco lo que puedo explicar, no nos salió nada, ha sido una noche mala evidentemente…”’ puntualizó el entrenador.

Con el resultado en contra, León registra 11 puntos en la presente campaña y teniendo a Berizzo al mando, la escuadra Esmeralda registra más partidos perdidos desde la llegada del técnico argentino, pues desde que el ‘Toto’ asumió el cargo en el banquillo tiene un registro de 42 partidos dirigidos con marca de 15 victorias 10 empates y 17 derrotas.

La semana entrante el Apertura 2025 encara una Fecha Doble. En la Jornada 10 León recibe a Mazatlán el 23 de septiembre y posteriormente, en la Fecha 11 visitan a Juárez el día 26.

Te puede interesar: ¿Se cancela? Chivas vs Toluca estaría en RIESGO por tormenta eléctrica