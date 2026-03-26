Efraín Juárez recibirá una reducción de sueldo por este castigo y Pumas no se hace cargo

Efraín Juárez cuenta con uno de los salarios más elevados de la Liga BBVA MX dirigiendo para Pumas. Sus ingresos son similares a los de André Jardine en Club América y cercanos a los que recibía Antonio Mohamed cuando aún formaba parte de los banquillos de la UNAM. Sin embargo, el entrenador mexicano recibirá una nómina menor a la que está acostumbrado durante este mes de marzo.

Hace unas semanas, Efraín Juárez recibió una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol debido a su accionar inadecuado en el empate 2-2 ante Cruz Azul por la Jornada 11 del Clausura 2026. Diversos reportes indican que el entrenador de Pumas fue castigado con una multa que ronda los 352 mil pesos, monto que la directiva descontaría de su salario.

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De acuerdo a la información que compartió Mediotiempo, Pumas ya fue notificado de la multa que recibió su director técnico y explicaron que, a diferencia de otros clubes de la Liga BBVA MX, los Felinos no se hacen cargo de este tipo de castigos cuando la situación puede ser evitada como sucedió con el efusivo y polémico festejo de Juárez en el duelo ante los cementeros. Por esta razón, el técnico debió pagar dicho monto de su bolsa.

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¿Por qué Efraín Juárez fue sancionado por la liga?

El duelo entre Pumas y Cruz Azul llevó las emociones al límite y Efraín Juárez no quedó exento de los actos impulsivos. El conjunto universitario perdía 2-0, pero gracias a los goles de Juninho Vieira y el autogol de Willer Ditta, consiguió igualar el encuentro. Una vez finalizado el partido, el técnico perdió el temple y, señalando sus genitales, gritó: “Aquí hay huevos, hijos de pu…”.

Posteriormente, la Comisión Disciplinaria abrió una investigación para analizar las acciones de Juárez, considerando estas reacciones como un comportamiento inadecuado para el futbol mexicano. Si bien no fue sancionado con suspensión de partidos, la Liga BBVA MX decidió castigarlo con una multa económica que el entrenador de Pumas tuvo que pagar con su propio dinero.

El salario de Efraín Juárez en Pumas

Distintos reportes indican que Universidad paga 1,7 millones de dólares al año para mantener a Efraín Juárez en los banquillos. Esta cifra equivale a unos 32 millones de pesos aproximadamente, que por mes corresponderían unos 2,6 millones de pesos. De todos modos, la reducción de 352 mil pesos fue un golpe duro a la cartera del entrenador mexicano.

