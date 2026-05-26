Efraín Juárez comparte enigmático posteo en redes sociales en medio de los rumores de su salida de Pumas: “Quiero lo que me merezco”

El futuro de Efraín Juárez con los Pumas de la UNAM tras perder la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX frente a Cruz Azul es un enigma y mientras se resuelve su continuidad al frente del equipo universitario, el estratega compartió un fragmento de la película Scarface de Al Pacino que deja más dudas.

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El enigmático posteo de Efraín Juárez en sus redes sociales en medio de los rumores de su continuidad

Efraín Juárez compartió en sus historias de Instagram un fragmento de la película Scarface (Cara Cortada) en donde Tony Montana habla con Manny Ribera lo que ambos desean y en donde el personaje interpretado por Al Pacino revela "Yo quiero lo que me merezco".

Si bien, podría tratarse únicamente de una publicación, también podría tratarse de una indirecta de Juárez para el Club Universidad Nacional en medio de los rumores que apuntan a que el entrenador estaría abandonando al equipo tras perder la Final del Clausura 2026.

Efraín Juárez en Instagram 📸 pic.twitter.com/qnjtZSItZh — Pumas En La Piel (@PumasELP) May 26, 2026

-Manny Ribera: Yo digo que seas feliz con lo que tienes. Sé feliz.

-Tony Montana: Yo quiero lo que me corresponde

-Manny: Y qué es lo que te corresponde?

-Tony: El mundo, chico… y todo lo que hay en él

Efraín Juárez estuvo a un paso de terminar con una sequía de 15 años sin títulos por parte de los Pumas, pero un gol de Rotondi en los minutos finales del encuentro arruinó la fiesta universitaria.

Tras la Final, diversos reportes señalan que Juárez estaría en la mira de dos equipos de la Liga de Bélgica en donde ya trabajó como asistente técnico del Standard Lieja y el Club Brujas.

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