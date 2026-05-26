Las SIETE Selecciones que harán de México su casa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Además de las tres sedes mundialistas y de los 10 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se celebrarán en México, nuestro país también albergará siete campamentos base durante la justa mundialista, incluyendo el de la Selección Mexicana.

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México albergará siete campamentos base durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Federación Mexicana de Futbol confirmó, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, sobre los siete campamentos base que albergará México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las sedes fueron designadas por la FIFA e incluyen los campamentos de las selecciones de México, Sudáfrica, Corea del Sur, Colombia, Irán, Túnez y Uruguay, en diferentes ciudades de la República Mexicana.

Irán se sumó a las selecciones que eligieron a México como su base de operaciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, principalmente por el contexto político que vive con Estados Unidos, en donde sí disputará sus tres partidos de la primera fase.

"LA FMF celebra que la FIFA haya elegido como campamentos a siete campos deportivos de los clubes mexicanos (con excepción de Cancún), lo que refleja el buen estado de la infraestructura nacional", señaló la Federación Mexicana.

Además de los campamentos base, México también albergará partidos de primera fase y ronda de eliminación directa en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

México albergará siete campamentos base en la Copa Mundial de la FIFA 2026. 📰👇 pic.twitter.com/Q1LNLVuR1L — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 26, 2026

Los siete campamentos base en México

México - CAR - Ciudad de México

Corea del Sur - Chivas Verde Valle - Guadalajara

Colombia - Academia Atlas FC - Guadalajara

Túnez - Rayados Training Center - Monterrey

Irán - Centro Xoloitzcuintle - Tijuana

Sudáfrica - Universidad del Futbol - Pachuca

Uruguay - Mayakoba Training Center - Cancún

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