ÚLTIMA HORA: Efraín Juárez confirma interés de otro equipo tras ser ELIMINADO del Apertura 2025 con Pumas

Luego de que Pumas quedara eliminado del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en la instancia de Play-In, el entrenador del cuadro del Pedregal, Efraín Juárez, dio a conocer que hay otro equipo interesado en sus servicios para ocupar el banquillo, una escuadra de la que fue parte y en la que desde hace algunas semanas comenzaron a circular rumores mencionando al entrenador auriazul para llegar a Europa.

“Ha habido intereses de otros clubes, no me distrae. Sabemos perfectamente qué club está ahí pendiente de la situación porque además jugué ahí. No es fácil para un técnico mexicano joven que te involucren o que puedas estar envuelto en ese tipo de clubes. Ellos saben y ven que a lo mejor estamos haciendo un buen trabajo…”, dijo Efraín Juárez en conferencia de prensa en el Estadio Hidalgo, pues en su momento fue vinculado con el Celtic de Escocia, equipo del cual fue parte entre 2010 y 2012 en la que tuvo un rendimiento de 20 partidos jugados, marcando dos goles y repartiendo una asistencia

Tras perder en la visita a Pachuca por marcador de 3-1, el entrenador del Club Universidad Nacional hizo una autocrítica del semestre que tuvo al frente del cuadro de la UNAM, asegurando que siempre lucharon en condiciones adversas por diferentes motivos.

“Fue un semestre de mucho aprendizaje. El club en esa reestructura sabemos que era parte del proceso esta circunstancia. Hay que pensar qué podemos mejorar. Me parece que hay que evaluar, nos sentaremos con la directiva para empezar a planear, hacer una buena pretemporada y volver a empezar la primera semana de enero…”, añadió el DT de Pumas que terminó el Apertura 2025 con un saldo de cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas. Cabe recordar que Efraín Juárez no estuvo al frente del equipo todo el torneo debido a que fue suspendido dos fechas por una tarjeta roja.

