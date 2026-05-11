Efraín Juárez dijo esto sobre el penal fallado de Henry Martín y todos coincidieron: “Es película”

Así como se habla de los 3 futbolistas que ya no jugarían en Club América tras eliminación ante Pumas UNAM, todavía se sigue recordando lo ocurrido en el Clásico Capitalino disputado en el Estadio Olímpico Universitario, que finalizó 3-3 (6-6 global con el local avanzando por posición general). Por su parte, Efraín Juárez habló del penal fallado de Henry Martin.

Mientras muchos se preguntan qué es lo que pasa ahorita en Coapa tras la eliminación de Club América, los del Club Universidad Nacional quieren recordar un poco más lo que fue la gran victoria contra su clásico rival. El entrenador universitario aseguró que “es película” lo ocurrido en el final del encuentro y cómo se desarrolló todo.

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Esto dijo Efraín Juárez sobre el penal fallado de Henry Martin en el Clásico Capitalino

“La ideología que pretendemos, es esto. Si les cuento la película, que al minuto 87, con un penal para eliminarnos, lo fallan… Es hermoso, es película señores. Ya saben que cuando Efraín Juárez está aquí, es película”, expresó el entrenador en conferencia de prensa tras la victoria contra las Águilas de Coapa. Sí, se mostró orgulloso de la serie que ganó en CU.

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El profesor Efraín Juárez sobre el penal de último minuto fallado por Henry Martín:



“Es hermoso, es película, señores, y ya saben que CUÁNDO EFRAÍN JUÁREZ ESTÁ AQUÍ, ES PELÍCULA”.#Pumas pic.twitter.com/Ws278LjWT4 — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) May 11, 2026

Pumas UNAM vs. América: unos cuartos de final “de película”

Realmente la serie entre Pumas y América por los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 fue una de las más emocionantes de los últimos años en la Liga BBVA MX. Pues en la ida disputada en el Estadio Azteca (ahora Banorte), en un momento las cosas iban 1-3, pero las Águilas se repusieron y lograron un 3-3 impensado.

En tanto, en la revancha en CU el local ganaba 3-0 a los 23 minutos del encuentro. Sin embargo, la visita descontó antes del descanso y en el segundo tiempo llegó a la igualdad 3-3 y al 6-6 global. Sí, de película.

Pero no quedó todo allí: a los 87 minutos América tuvo otro penal a favor, pero finalmente Henry Martin estrelló el balón en el poste. De ese modo, no pudo marcar lo que hubiese sido el gol del pasaje a semifinales. Por posición en la fase regular del Clausura 2026, los de Efraín Juárez tuvieron una clasificación de película.