ÚLTIMA HORA: esto es lo que pasa ahorita en Coapa tras la eliminación de Club América

La eliminación del Clausura 2026 frente a Pumas fue dolorosa para el Club América. Logró remontar un 3-0 y, como si fuese poco, tuvo la oportunidad de adelantarse en la serie mediante un penal que Henry Martín malogró en los minutos finales del encuentro. A pesar de que la afición resaltó el espíritu competitivo del equipo, toda la plantilla está de camino a Coapa para definir el futuro futbolístico de la institución.

Diversos reportes mencionan que los jugadores, cuerpo técnico y directiva del América debían presentarse a las instalaciones de Coapa a las 9:00 horas para tener una reunión tras lo sucedido en Ciudad Universitaria. La idea es comenzar con la planificación para la siguiente temporada: definir qué jugadores saldrán del equipo, quiénes continuarán y tomar una decisión sobre si André Jardine debe continuar en los banquillos del conjunto azulcrema.

En redes sociales ya circulan videos de los futbolistas de las Águilas ingresando a Coapa, como es el caso del uruguayo Sebastián Cáceres. El defensor no estuvo presente en el terreno de juego ni tampoco en el banquillo durante el juego contra los Felinos debido a que sufrió un fuerte golpe en el rostro durante el partido de Ida, mismo que no le permitió estar disponible para la Vuelta. Sin embargo, fue de los primeros en llegar a la reunión deportiva del América.

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Tras quedar eliminado del Clausura 2026, la plantilla azulcrema entrará a un periodo vacacional extenso, donde incluso algunos jugadores se reportarán con sus selecciones para afrontar la preparación de cara al Mundial. Mientras tanto, la directiva definirá el futuro de Jardine, quien en más de una ocasión resaltó que su intención es seguir tomando las riendas del primer equipo del América.

Hoy América rompe filas y entrará en un periodo vacacional, para algunos el partido de ayer pudo haber sido el último. Sebastián Cáceres de los primeros en llegar a Coapa.@ESPNmx pic.twitter.com/5t91yC8vPc — Víctor Díaz (@v_ddiaz) May 11, 2026

André Jardine desea seguir en el América

Durante la conferencia de prensa realizada en Ciudad Universitaria, el técnico brasileño evitó confirmar si seguirá al mando del América para el próximo torneo. Si bien es cierto que dejó abierta la posibilidad de continuar en el cargo, remarcó que la decisión final la tendrá la directiva comandada por Santiago Baños.

“El cargo de entrenador del América es siempre una silla muy pesada; siempre estás al servicio y al mando del patrón y del presi. Aquí voy a estar en cuanto ellos me quisieren y piensen que estoy a la altura de este puesto”, fue lo que declaró Jardine minutos después de la eliminación contra los universitarios.

