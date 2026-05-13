Efraín Juárez llega a la PANTALLA GRANDE ¡Es OFICIAL!

Pumas y una cadena de cines en México han anunciado el estreno de una película documental del cuadro universitario que sería protagonizado por el entrendor de los felinos Efraín Juárez, quien con su visión de juego ha puesto al equipo en las Semis del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Efraín Juárez ademas con sus conferencias de prensa, celebraciones, posturas y discursos parece que ha hecho un equipo también mediático y en el que él recibe todo lo que llega desde fuera para mantener en calma a sus jugadores.

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Efraín Juárez tiene historia con Pumas desde sus épocas como jugador, pues debutó en ese equipo en el lejano 2004, comenzando una trayectoria afamada e interesante que lo llevó a Europa y a equipos de prestigio en México como América o Rayados.

Ahora como timonel busca llevar al campeonato al equipo y disfruta de estar en el club que lo vio nacer y que le ha dado la oportunidad de dirigir en Liga MX, y todo eso se contaría en la cinta que estará en pantalla grande el 28 de mayo, lo que ha generado mucha expectativa en el entorno de los azul y oro.

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¿Qué pasará si Pumas llega a ser campeón de Liga MX?

Pumas se juega el jueves y domingo su pase a la Final en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, enfrentando a Pachuca, un equipo muy serio y bien dirigido. Si los del Pedregal avanzan a la disputa del título los partidos serían el 21 y 24 de mayo con la ida y el encuentro de vuelta.

Queda esa duda de qué pasaría con el documental que necesitaría contal la historia completa si es que los Pumas hacen una hazaña de la mano de Juárez.

Juárez recibe 32 millones de pesos al año en Pumas|Pumas UNAM