¿Cuándo fue la última vez que dos técnicos mexicanos se enfrentaron en una Final de la Liga BBVA MX?

Joel Huiqui y Efraín Juárez se enfrentarán en la gran Final del Clausura 2026 buscando obtener su primer título de la Liga BBVA MX con Cruz Azul y Pumas, respectivamente, pero también pondrán en alto el nombre de los directores técnicos mexicanos que en ocasiones tienen menos oportunidades en el banquillo que los extranjeros.

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La última vez que dos técnicos mexicanos se enfrentaron en una Final de la Liga BBVA MX

La Final del Clausura 2026 tendrá a dos directores técnicos mexicanos cara a cara, algo que no pasaba desde la mítica definición del título del Clausura 2013 cuando se enfrentaron Miguel 'Piojo' Herrera y Memo Vázquez en un América vs Cruz Azul para el recuerdo.

En aquella ocasión, el Piojo Herrera le ganó la partida a Vázquez a través de la tanda de penales, luego de que un autogol de Alejandro Castro empatara el marcador, tras un cabezazo de Moises Muñoz que iba fuera de la portería.

Se trató de una de las finales más emocionantes de la Liga BBVA MX, pero también prolongó la sequía del Cruz Azul y marcó el inicio de la paternidad del América sobre la Máquina en partidos de fase final.

Piojo Herrera y Memo Vázquez en la Final del Clausura 2013|ISAAC ORTIZ Isaac Ortiz Martinez/MEXSPORT

Desde entonces tuvieron que pasar 13 años para que nuevamente dos entrenadores mexicanos volvieran a verse las caras en una Final y lo harán buscando su primer trofeo de futbol azteca.

Mientras que a Huiqui le tomó apenas cinco partidos llegar a esta Final, a Juárez le costaron dos torneos, aunque ya sabe lo que es ser campeón tras haber ganado la Liga y la Copa de Colombia con el Atlético Nacional.

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