Seleccionado Nacional tendrá su propio billete edición especial durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Scott McTominay marcó un golazo de chilena frente a Dinamarca con el que la Selección de Escocia se calificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y su país lo homenajeó con un billete de 20 libras edición limitada.

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Scott McTominay tendrá su propio billete durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección de Escocia volverá a las Copas Mundiales tras 28 años de ausencia y lo hizo gracias a un golazo de Scott McTominay de chilena que el Bank of Scotland lo inmortalizó en un billete de 20 libras edición especial que mezclará elementos clásicos de la moneda escocesa con detalles modernos.

“Llegar al escenario más grande del fútbol mundial es el sueño de cualquier jugador. Ver ese gol reflejado en un billete escocés es algo increíblemente especial”, dijo el jugador del Manchester United tras conocer la noticia.

Sin embargo, no se tratará de una moneda de uso común ya que la institución financiera adelantó que solo habrá 100 ejemplares y que serán distribuidos a través de subastas, sorteos y eventos especiales en Edimburgo y Glasgow.

🚨📰The Bank of Scotland has revealed a limited-edition £20 note inspired by Scott McTominay and his iconic overhead kick.



[@heraldscotland] pic.twitter.com/MKkVYUYgWo — United Pride (@UtdPride) May 25, 2026

La campaña tendrá como objetivo la recaudación de fondos con fines benéficos para apoyar a personas sin hogar en Escocia y diferentes causas de beneficiencia.

McTominay marcó el primero de cuatro goles ante Dinamarca en el Hampden Park Arena para regresar Escocia a una Copa Mundial de la FIFA a la que no asistía desde Francia 98. El conjunto escocés está instalado en el Grupo C junto a Haití, Marruecos y Brasil.

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