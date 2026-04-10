Efraín Juárez da la cara; así respondió a los detractores de sus jugadores en Pumas

Han pasado algunos días desde que se llevó a cabo uno de los juegos más interesantes del Clausura 2026 y el mismo sigue dejando estragos en Efraín Juárez, entrenador de Pumas que dio la cara luego de que su club obtuviera un valioso empate de visitante ante Chivas.

Gol de Alí Ávila: Puebla 1-3 Pumas | Jornada 11 del Clausura 2025

Como sabes, Pumas logró igualar ante el Guadalajara en la cancha del Akron, un resultado que le permitió mantenerse en el quinto lugar de la tabla general. Por tal motivo, fue Efraín Juárez quien no tuvo reparo en defender a sus jugadores ante este interesante resultado.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre sus jugadores tras el empate ante Chivas?

Fue durante la conferencia de prensa después del empate ante Chivas que Efraín Juárez mostró cierta molestia luego de que algunos analistas y expertos no creyeran en lo que sus futbolistas pueden hacer en el campo, esto entendiendo que Pumas es el quinto mejor equipo de la clasificación general.

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“Me voy feliz y muy tranquilo, porque cuando veías el calendario al principio del torneo y se venía Toluca, Cruz Azul, América y Chivas en cinco semanas, mucha gente nos daba por muertos y seguimos aquí. Somos el mismo equipo, ese equipo que empezaba contra Querétaro, que mucha gente tenía dudas sobre él”, mencionó Efraín Juárez.

Cabe mencionar que, hasta ahora, Pumas es junto a Toluca el equipo que menos derrotas tiene en la temporada solamente con un descalabro. Además, está convertido en el tercer equipo con la mejor ofensiva, lo cual habla del impacto en ofensiva que el club ha tenido en el campo.

¿Cuáles son los próximos partidos de Pumas en el Clausura 2026?

El siguiente partido de Pumas será este domingo cuando enfrenten al Mazatlán a las 12 del día, un horario característico del conjunto universitario. Posteriormente, los de la UNAM enfrentarán a San Luis y Juárez para cerrar la temporada regular midiéndose a los Tuzos del Pachuca.