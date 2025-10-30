ÚLTIMO MOMENTO: La DECISIÓN de Pumas con Efraín Juárez como su DT

El futuro de Efraín Juárez como entrenador de Pumas parece estar definido. A pesar del complicado momento que vive el Club Universidad Nacional en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en el equipo del Pedregal ya tienen una decisión tomada pensando en la siguiente campaña.

Te puede interesar: Jugó en dos Ligas de Europa top, disputó Mundiales y ahora anuncia su retiro: "Hoy cierro el ciclo"

En medio de los rumores que colocan a Martín Anselmi en el banquillo del conjunto de la UNAM, todo parece indicar que Efraín Juárez va a continuar al frente de Pumas pase lo que pase en el desenlace del certamen en curso, mismo en el que el conjunto auriazul puede colarse a puestos de Play-In o quedar eliminado tras una competencia en la que han hecho 15 puntos en 15 partidos jugados, resultado de tres victorias, seis empates y seis derrotas.

¿Efraín Juárez se va de Pumas?

De acuerdo a diversos reportes, en la directiva del Club Universidad Nacional no ven a Efraín Juárez como el único culpable de la crisis por la que atraviesa el equipo, pues hay otros factores que influyen en el desempeño que ha quedado a deber tras las llegadas de Keylor Navas, Aaron Ramsey, Álvaro Angulo, José Juan Macías, Pedro Vite y Alan Medina, ya que el objetivo es que el estratega mexicano siga su proceso para no cortar el trabajo que ha venido haciendo un DT hecho en casa.

Al frente de Pumas, Efraín Juárez tiene más derrotas que victorias. Desde su llegada al banquillo del cuadro del Pedregal, el estratega tiene marca de 10 triunfos, 10 juegos igualados y 12 partidos perdidos. Actualmente, el equipo de la UNAM se ubica en el lugar 13 de la tabla general y matemáticamente aún puede meterse a la Fase Final del Apertura 2025, no obstante, no dependen de sí mismos para seguir con vida en la presente campaña.

Para la Jornada 16, Pumas recibe a los Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario, juego a disputarse el 2 de noviembre. Posteriormente, cierran la Fase Regular visitando a Cruz Azul en la Fecha 17, compromiso programado para llevarse a cabo el 8 de noviembre.

Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca transmitirá a Cruz Azul en la Jornada 16 del Apertura 2025