Nació en Egipto, es una leyenda de su país y disputó un Mundial con más de 45 años

La Selección de Egipto parte como una de las representantes más interesantes que el continente Africano tendrá en la siguiente Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual comenzará el próximo 11 de junio. Además, cuenta con un récord que muy pocos conocen pero que, sin duda, es histórico.

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Egipto, de la mano de Mohamed Salah, intentará superar cualquier pronóstico y acceder a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA. Ante ello, no está de más recordar lo que ocurrió hace una década con un jugador que se volvió trascendental en la historia de estos eventos.

Egipto y el jugador más veterano en disputar una Copa Mundial de la FIFA

Fue en el Mundial de Rusia 2018 cuando la Selección de Egipto sorprendió a propios y extraños con la inclusión de Essam El-Hadary, jugador que estará por siempre en los libros de historia al ser el atleta más veterano en disputar una Copa del Mundo en el terreno de juego.

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¿Es un viejo récord? Según se mire.



Essam El-Hadary 🇪🇬, portero que jugó un año en el Sion suizo, tiene el curioso récord de ser el futbolista de más edad en un Mundial.



El 25 de junio de 2018, ante Arabia Saudí, estuvo bajo palos con 45 años y 161 días.



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Nacido el 15 de enero de 1973, El-Hadary se volvió un ícono en la historia de los Mundiales no solo por ser uno de los mejores jugadores de su Selección, sino también por haber disputado minutos en Rusia 2018 con 45 años y 161 días, evento en donde además atajó una pena máxima.

Fue así como el portero nacido en Egipto superó lo hecho hace cuatro años por el colombiano Faryd Mondragón. Del mismo modo, vale decir que ostenta la marca de 159 apariciones con su Selección, así como la obtención de cuatro Copas Africanas de Naciones con los egipcios.

¿En qué Grupo está Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene como de sus selecciones principales el combinado de Egipto, mismo que buscará acceder a la siguiente ronda enfrentando a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda de la siguiente forma: