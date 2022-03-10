Video: Ultras del West Ham y Frankfurt arman campal en Sevilla

Un episodio más de violencia en el futbol. Pese a que sus equipos no se enfrentaron en algún partido de algún torneo europeo, los 'ultras' del West Ham (Inglaterra) y del Eintracht Frankfurt (Alemania) armaron una campal en el centro de Sevilla, España.

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El cuerpo de seguridad andaluz tuvo que intervenir, luego de que se arrojaran algunos objetos entre sí, como palos, sillas y mobiliario, mismos que impactaron algunos cristales de establecimientos en el lugar de la riña.

En el siguiente video, se puede visualiziar parte del conflicto ocurrido en la ciudad española:

😡 Bochornoso, vergonzoso y todos los calificativos que le queramos poner a la pelea entre ultras de West Ham y Eintracht de Frankfurt en Sevilla.



⛔ No hay derecho a esto. pic.twitter.com/2IyhgFn38p — GOAL España (@GoalEspana) March 10, 2022

Como se visualiza en la imagen anterior, la 'campal' se presentó a las altas horas de la noche.

¿Por qué se encontraron ultras del West Ham y Frankfurt en Sevilla?

Sin duda, suena sumamente raro que dos grupos de animación se encuentren en una sede neutral, más si sus equipos no se enfrentan entre sí. La razón de esta -lamentable- coincidencia tiene en común un torneo, la UEFA Europa League.

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El cuadro alemán visitó esta ciudad para encarar al Real Betis Balompié en la ida de los octavos de final. Dicho partido terminó 2-1 en favor de 'las Águilas', con goles de Filip Kostic (14') y Daichi Kamada (32'); el compañero de Andrés Guardo y Diego Lainez, Nabir Fekir, fue anotó el único gol del equipo sevillano a los 30 minutos de la primera mitad en el Estadio Benito Villamarín.

Por su parte, los 'Hammers' enfrentarán su partido ante el Sevilla en el mismo torneo continental este jueves 10 de marzo, en donde Jesús 'Tecatito' Corona tendrá minutos con el equipo dirigido por el ibérico Julen Lopetegui. Este partido se jugará. enel Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

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La vuelta de estos respectivos partidos serán en Frankfurt, Alemania y Londres, Inglaterra el próximo jueves 17 de marzo.