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Fútbol

Los memes exhiben al Barcelona tras su eliminación en Europa League

Barcelona completó un fracaso rotundo en la Europa League, al haber quedado eliminado en Cuartos de Final del Eintracht Frankfurt

Memes de la eliminación del Barcelona.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

La 'Xavineta' se quedó estancada y recibió un duro golpe. El Barcelona fue eliminado en los Cuartos de Final de la Europa League, el caer 2-3 en el Camp Nou ante el Eintracht Frankfurt, dejando un marcador global de 3-4 para los alemanes.

Ahora sólo queda cerrar bien LaLiga, pues aunque tienen chance de pelear por el título, luce muy complicado que puedan remontar la diferencia que tienen con el Real Madrid. Desde ya, los de Xavi Hernández deberán pensar en la siguiente temporada. Un golazo en el minuto 90 de Sergio Busquets y un penal bien cobrado por Memphis Depay, no fueron suficientes para concretar la que hubiera sido una remontada espectacular.

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Los memes de la eliminación del Barcelona

Las redes sociales explotaron con la eliminación del Barcelona. Lo que parecía ser un cuento de hadas, terminó siendo uno de terror, pues la temporada de los culés no tendrá nada qué celebrar, más allá de una goleada al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Es por eso que los usuarios hicieron de las suyas con algunos memes sobre la eliminación de los culés, haciendo referencia a la 'Xavineta' que parecía imparable pero que al final, se quedará corto en los objetivos que se trazaron desde la llegada de Hernández. Aunque es cierto que tuvo un trabajo muy complicado por las bases que le dejaron.

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