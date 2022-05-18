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Eintracht Frankfurt vs Rangers alineaciones confirmadas |Europa League

La final de la Europa League: Eintracht Frankfurt vs Rangers se vivirá desde el Sánchez Pizjuán de Sevilla y acá te dejamos las alineaciones confirmadas

Las alineaciones de la Europa League

Escrito por: Azteca Deportes

Eintracht Frankfurt vs Rangers será la final de la Europa League y se vivirá desde el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Dos equipos que difícilmente alguien esperaba ver, se metieron a la disputa por el título y están peleando por un boleto a la Champions League.

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Alineaciones del Eintracht Frankfurt y Rangers

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp, Almamy Toure, Tuta, Evan N'Dicka, Ansgar Knauff, Djibril Sow, Sebastian Rode, Filip Kostic, Daichi Kamada, Jesper Lindstrom y Rafael Santos Borré.

Rangers: Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Calvin Basley, Borna Barisic, John Lundstram, Ryan Jack, Glen Kamara, Ryan Kent, Scott Wright y Joe Aribo.

¿A qué hora es Eintracht Frankfurt vs Rangers?

La final de la Europa League: Eintracht Frankfurt vs Rangers se jugará el miércoles 18 de mayo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. En Azteca Deportes tendrás la cobertura del encuentro totalmente en vivo.

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