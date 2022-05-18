Eintracht Frankfurt vs Rangers alineaciones confirmadas |Europa League
La final de la Europa League: Eintracht Frankfurt vs Rangers se vivirá desde el Sánchez Pizjuán de Sevilla y acá te dejamos las alineaciones confirmadas
Eintracht Frankfurt vs Rangers será la final de la Europa League y se vivirá desde el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Dos equipos que difícilmente alguien esperaba ver, se metieron a la disputa por el título y están peleando por un boleto a la Champions League.
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Alineaciones del Eintracht Frankfurt y Rangers
Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp, Almamy Toure, Tuta, Evan N'Dicka, Ansgar Knauff, Djibril Sow, Sebastian Rode, Filip Kostic, Daichi Kamada, Jesper Lindstrom y Rafael Santos Borré.
Rangers: Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Calvin Basley, Borna Barisic, John Lundstram, Ryan Jack, Glen Kamara, Ryan Kent, Scott Wright y Joe Aribo.
It's here. It's Europa League final matchday. 🏆😍#UELfinal pic.twitter.com/zgMAJ9PPTn— #UELfinal (@EuropaLeague) May 18, 2022
¿A qué hora es Eintracht Frankfurt vs Rangers?
La final de la Europa League: Eintracht Frankfurt vs Rangers se jugará el miércoles 18 de mayo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. En Azteca Deportes tendrás la cobertura del encuentro totalmente en vivo.
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