El agente de Brian Rodríguez estalló contra el Club América tras la negociación con Cruzeiro: “Juega muy sucio”

La historia de Brian Rodríguez y Club América todavía siguen dando de qué hablar. Esta vez fue Claudio Lasavia, su agente, quien rompió el silencio luego de que se manejara una versión en la que él fue el responsable de que las negociaciones con Cruzeiro por el jugador uruguayo se vinieran abajo.

El agente de Brian Rodríguez en una entrevista para El Espectador desmintió que hubiera un manejo de paraísos fiscales dentro de las negociaciones por el futbolista del Club América. A lo que catalogó de “juego sucio” el manejo con el que se manejó dicha versión. "En México se me acusa de varias cosas que son mentira, de pedir más comisiones. Hay lugares donde se juega muy sucio y no me quieren por ser frontal", expresó. En ese sentido, reveló cuál fue el motivo por el que el futbolista no llegó a Brasil.

|Crédito: chino_lasalvia / Instagram

Agente de Brian Rodríguez revela la razón por las negociaciones entre América y Cruzeiro se cayeron

Según el agente uruguayo, la principal razón por la que las negociaciones por Brian Rodríguez se cayeron fue porque América pidió tiempo a la oferta mandada por el Cruzeiro. En ese sentido, la directiva del equipo brasileño se habría molestado por el manejo de las negociaciones al punto de retirar la oferta. "La realidad es que América se demoró con las contrataciones. Es algo que siempre pasa allí. En América se toman su tiempo; es su forma de manejarse y Cruzeiro se molestó por eso", manifestó.

Otro dato no menor para Lasavia fue el tema de las contrataciones en Coapa. Debido a la demora a la hora de que la directiva azulcrema definiera sus nuevas incorporaciones, eso terminó por demorar y finalmente frustrar la salida de Rodríguez, según Lasavia.

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Brian Rodríguez aún tiene ofertas del extranjero, según su agente

Si bien la oferta por Cruzeiro se vino abajo, Edgardo Lasavia advirtió que Brian Rodríguez todavía continúa con ofertas desde el extranjero y nombró a Países Bajos, Inglaterra, Arabia Saudita, Rusia y Brasil como los destinos interesados por el jugador de las Águilas.

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En ese sentido, el agente sentenció que viajará a México para acordar “qué es lo mejor” para el club y para el futbolista. El agente no cierra las puertas a que Brian Rodríguez pueda salir de último momento de Club América.

