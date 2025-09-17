El bajísimo valor de los jugadores del nuevo equipo de Memo Ochoa: con estos futbolistas comparte vestidores

Memo Ochoa está a punto de jugar su primer partido con su nuevo equipo e incluso pudo hacerlo este fin de semana, pero el AEL Limassol lo humilló al sacarlo de la convocatoria para la jornada 3 . El arquero mexicano compartirá vestidor con jugadores que tienen un bajo precio en el mercado, ya que la liga de Chipre es exótica y totalmente desconocida para varios aficionados del futbol en el mundo.

Según la plataforma Transfermarkt, el jugador más caro del AEL Limassoles Ivan Milosavljevic, quien recién acaba de llegar al equipo, con un valor en el mercado de 800 mil euros (17.3 millones de pesos). En tanto, Ochoa se ubica como de los mejores tasados con 500 mil (10.8 millones de pesos), pese a que en la Selección Mexicana es el futbolista con el precio más bajo de la plantilla .

@yosoy8a Memo Ochoa es uno de los mejores valuados en su nuevo equipo, lo que da hincapié a que sus compañeros tienen un precio bajísimo

El arquero mexicano sería uno de los líderes del equipo, que actualmente se ubica en el séptimo lugar de la Tabla General de la liga de Chipre, pues está en el Top-5 de los mejores valuados, el cual queda de la siguiente manera:



Ivan Milosavljevic – 800 mil euros (17.3 millones de pesos) Sérgio Conceição – 700 mil (15.2 millones de pesos) Luther Singh – 600 mil (más de 13 millones de pesos) Memo Ochoa – 500 mil (10.8 millones de pesos) Davor Zdravkovski – 500 mil (10.8 millones de pesos)

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuáles son los jugadores con el valor más bajísimo en el nuevo equipo de Memo Ochoa?

Memo Ochoa se encuentra entre los 5 mejores valuados del AEL Limassol, pese a que tiene 40 años y está casi por retirarse, estadística que da indicios a que su nuevo equipo cuenta con jugadores con un valor bajísimo. Estos son los 5 peores futbolistas con el precio por los suelos:

