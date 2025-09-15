Nadie puede creer que este sea el jugador más barato de la Selección Mexicana, según Transfermarkt

Memo Ochoa es el jugador más barato de la Selección Mexicana al tener un valor en el mercado de 500 mil euros (10.7 millones de pesos), según la plataforma Transfermarkt. El arquero mexicano se ganó este mote pese a que no fue convocado para la Fecha FIFA de septiembre, pues se encontraba sin equipo, hasta en recientes días, cuando firmó con el Limassol de Chipre .

El portero ha sido un referente del combinado azteca en los Mundiales que ha jugado, pero ello ya quedó atrás con el paso de los años y hoy solo puede aspirar a ir a su sexta justa como tercer guardameta, pues a sus 40 años se vislumbra complicado que dispute un partido en 2026, pese a que decidió continuar su carrera en Europa, en una liga que es reconocida por la UEFA, pero no está en el Top de las mejores .

Mientras Memo Ochoa es el jugador más barato de la Selección Mexicana, el más caro es Santiago Gimenez, valuado en 30 millones de euros (648.2 millones de pesos). Debido a lo anterior, la diferencia entre ambos futbolistas es abismal, pues de por medio hay 29.5 millones (637.5 millones de pesos).

El decrecimiento en el precio del jugador más barato de la Selección Mexicana

Memo Ochoa inició su carrera desde muy joven en América, pues a sus 20 años se ganó la titularidad y se consagró campeón de la Liga BBVA MX, merito que lo llevó a ser convocado como tercer portero para el Mundial de Alemania 2006.

Ochoa alcanzó su precio más alto cuando formó parte de las Águilas, al ser tasado en 8 millones de euros (172.7 millones de pesos) entre 2009 y 2011, pero su valor decayó cuando firmó con el Ajaccio de Francia.

En su primer equipo en Europa estuvo durante 3 años hasta que descendió, pero nuevamente su valor incrementó después de tener una destacada Copa del Mundo en 2014 y de llegar al Málaga, donde no jugó y fue prestado al Granada, pero nuevamente cayó a una división inferior.

El arquero mexicano, después de ello, su valor en el mercado fue de 3 millones de euros (64.7 millones de pesos), aunque aumentó 500 mil euros (10.7 millones de pesos) en 2019, cuando América lo repatrió al futbol mexicano.

Memo nuevamente emprendió una aventura a Europa con 37 años al Salernitana de Italia, a donde llegó con un costo de 1.5 millones de euros (32.3 millones de pesos) y ahora, 2 años después, su precio es de 500 mil euros en el ocaso de su carrera.