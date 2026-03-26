El Balón de Oro que no rechazaría jugar en el Real Madrid

Rodri Hernández volvió a meterse en el centro de la conversación sobre el mercado europeo tras dejar abierta la posibilidad de jugar algún día en el Real Madrid. El mediocampista del Manchester City y capitán de la Selección Española reconoció que su futuro podría pasar nuevamente por España, que alimenta las especulaciones que han crecido en los últimos meses.

El Balón de Oro en 2024, cuyo contrato con el cuadro citizen expira hasta 2027, fue claro al señalar que no cerraría la puerta a ningún gigante del fútbol mundial. “El hecho de que haya jugado para el Atlético de Madrid no me impide jugar para el Real Madrid. No puedes rechazar a los mejores clubes del mundo”, comentó, dejando entrever que su pasado colchonero no sería un obstáculo para un eventual movimiento.

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Real Madrid se frota las manos

Más allá de los rumores, el contención dejó claro que su prioridad inmediata es recuperar su mejor nivel tras su grave lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo alejado de las canchas durante buena parte de la temporada pasada. En los últimos meses ha mostrado señales positivas en su regreso y ahora vuelve a ser considerado una pieza clave tanto con Pep Guardiola como en su país, donde incluso ha asumido el rol de capitán.

El nombre de Rodri ha sido vinculado últimamente con el conjunto merengue, especialmente ante la necesidad del equipo madrileño de reforzar su zona media a futuro. Aunque el propio jugador asegura no tener información directa sobre un posible interés formal, reconoció que en algún momento deberá sentarse con su actual club para analizar su situación contractual.

Mientras tanto, el Madrid ya se frota las manos y el español mantiene el enfoque en su recuperación en el tramo decisivo de la temporada, consciente de que su rendimiento en los próximos meses podría definir tanto su futuro en Inglaterra como la posibilidad de protagonizar uno de los movimientos más llamativos del mercado europeo.

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