El campeón del mundo que podría llegar a la Liga BBVA MX

Esta mañana se anunció que Paul Pogba no habría logrado terminar su entrenamiento con el Mónaco de la Ligue 1 por una posible lesión en el muslo izquierdo, tras esto distintos medios comenzaron a informar sopre la posible decisión que ya habría tomado el club francés.

Según TransferNewsLive y Fabrizio Romano el club habría decidido rescindir el contrato del mediocampista Campeón del Mundo, esto tras el historial de lesiones y problemas que ha tenido el jugador para poder jugar. Esto significaría que el Campeón del Mundo quedaría como agente libre.

🚨 BREAKING: AS Monaco offer contract termination to Paul Pogba.



Club want to mutually terminate his deal by September 1st to let Paul find new club this year.



Decision up to Pogba (now injured) but AS Monaco informed his camp, as per Nice Matin and Le Parisien. pic.twitter.com/XxfIP1KRjN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

Futuro de Paul Pogba:

Tras posiblemente quedar como agente libre para la presente temporada muchos equipos podrán poner en su radar al francés, esto ya que para adquirir sus servicios como jugador únicamente se tendrán que preocupar por pagar su salario y las bonificaciones que exija, no tendrán que preocuparse por pagar a algún club por la transferencia.

En los últimos años, la Liga BBVA MX se ha caracterizado por realizar fichajes bomba de estrellas internacioneles, es por eso que no sorprendería que algún club de la liga mexicana vaya por Paul Pogba.

En la Liga BBVA MX hemos visto a clubes traer a jugadores como: Sergio Ramos, Keylor Navas, Dani Alves, Anthony Martial, André-Pierre Gignac, etc... Es por eso que no sorprendería que clubes como Tigres traten de firmar al mediocampista de 31 años.

¿En qué equipos ha jugado Paul Pogba?

Paul Pogba comenzó su carrera en el año 2011con el Manchester United, un año después fue traspasado a la Serie A con la Juventus, aquí se consolidó como profesional y llamó la atención de todos los amantes del deporte, posterior a esto regresó al Manchester United y después fue transferido de nueva cuenta a la Juventus. Estuvo un par de temporadas sin poder jugar derivado de una sanción que le puso la FIFA y una vez cumplida su sanción firmó con el AS Mónaco; sin embargo, las lesiones no lo dejaron brillar con el equipo francés y ahora podría estar sin equipo para la próxima temporada.

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