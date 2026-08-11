Oficial: estos serán los juegos de inauguración y partidos de navidad en la NBA

La NBA ha hecho oficial la fecha de los enfrentamientos estelares que pondrán en marcha la campaña y la tradicional cartelera navideña. La liga confirmó los duelos que acapararán los reflectores desde el primer día de acción y durante las festividades de diciembre.

La temporada arrancará el martes 20 de octubre de 2026 con una triple cartelera de alto calibre. En el primer turno, los Boston Celtics se medirán ante los Detroit Pistons, reeditando el duelo entre dos de los máximos protagonistas. Posteriormente, los New York Knicks recibirán su anillo de campeones en un enfrentamiento de máxima tensión frente a los Philadelphia 76ers, un duelo que además marcará el debut oficial de LeBron James defendiendo la camiseta de los Sixers. La jornada inaugural cerrará con broche de oro en el Oeste con la revancha directa de las pasadas finales de conferencia entre los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs.

Duelos de navidad

Meses más tarde, la emoción regresará con la clásica jornada navideña programada para el viernes 25 de diciembre de 2026. El menú de cinco partidos comenzará temprano con el choque entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks. La actividad continuará con la visita de los Miami Heat a los Boston Celtics, seguida por uno de los duelos más atractivos del día cuando los Philadelphia 76ers visiten a Los Angeles Lakers.

Este será uno de los duelos de navidad que quedarán marcados para la historia por el posible enfrentamiento entre LeBron James y Bronny James, será una de las pocas veces en las que podremos ver a un padre enfrentando a su hijo dentro de la duela.

La jornada navideña avanzará con el enfrentamiento entre los Oklahoma City Thunder y los Minnesota Timberwolves. Finalmente, el cierre de la noche festiva quedará a cargo de los Denver Nuggets recibiendo a los Golden State Warriors, completando así una de las jornadas más esperadas por los aficionados al baloncesto internacional.

Lee también:

Última hora: confirman cirugía a una de las estrellas del Barcelona tras grave lesión