Lo quiso Rayados, pero lo descartó por algo increíble y ahora el jugador suplirá a Lamine Yamal

Borja Iglesias es el futbolista que pudo haber llegado a Rayados para el Apertura 2025, pero finalmente la directiva lo descartó como candidato, algo increíble, pues en ese momento estaba en búsqueda de un delantero europeo. Dos meses después de ello, el jugador de 32 años fue convocado a la Selección de España en lugar de Lamine Yamal, quien se encuentra lesionado.

Iglesias encarará los partidos con su selección en la Fecha FIFA de octubre ante Georgia y Bulgaria, los cuales son de suma importancia, pues son de Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El jugador del Real Celta de Vigo fue contemplado como refuerzo bomba en a Liga BBVA MX, pero Monterrey decidió fichar a un futbolista que se llevó fuertes críticas en el empate entre Monterrey y Tijuana .

@borjaiglesias9 Borja Iglesias sustituirá a Lamine Yamal en la Selección de España, ya que el jugador de Barcelona está lesionado

¿Por qué Borja Iglesias suplirá a Lamine Yamal?

Lamine Yamal fue convocado a la Selección de España para encarar los partidos de la Fecha FIFA de octubre. Sin embargo, el extremo fue dado de baja, ya que actualmente se encuentra lesionado del pubis y se estima que su recuperación tardará entre 2 y 3 semanas.

TE PUEDE INTERESAR:



“Las molestias que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra PSG [Champions League]. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, publicó Barcelona en sus redes sociales.

Borja Iglesias fue el designado para suplir al segundo mejor futbolista del mundo, según el Balón de Oro, pues así lo consideró Luis de la Fuente, entrenador de La Furia. Cabe destacar que después de que el delantero fue bateado por Rayados regresó al Celta del Vigo tras un paso en el Real Betis.

¿Por qué Borja Iglesias no llegó a Rayados de Monterrey?

Borja Iglesias estuvo en el radar de Rayados para ficharlo para el Apertura 2025, esta versión surgió a principios de agosto, cuando el torneo de la Liga BBVA MX ya había comenzado. Sin embargo, el periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de futbolistas, reveló que el español fue descartado, ya que la directiva se decantó por otras opciones.

Monterrey al final de cuentas no terminó por contratar a los múltiples de nombres que surgieron como posibles prospectos y se decantó recientemente por el francés Anthony Martial, quien jugó con Cristiano Ronaldo en Manchester United y llegó a costar 65 millones de euros, pero en su último equipo no le fue bien, pues no era considerado titular.