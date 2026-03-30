El delantero del Barcelona que llegaría al Milan para pelear la titularidad con Santiago Giménez

El futuro de Marcus Rashford vuelve a ser desconocido, luego de que reportes desde Italia señalaran que el Milan y el Paris Saint-Germain siguen de cerca su situación ante la posibilidad de que el Barcelona no haga efectiva su compra definitiva.

El atacante inglés, actualmente prestado al conjunto catalán por el Manchester United, tiene contrato vigente con el club inglés hasta junio de 2028. Sin embargo, su continuidad en el Barca dependerá de una decisión clave que deberá tomarse al finalizar la temporada, ya que existe una opción de compra cercana a los 30 millones de euros.

Durante su paso por el equipo blaugrana, el delantero ha logrado recuperar sensaciones y protagonismo dentro del campo. Sus números respaldan su rendimiento reciente con 10 goles y 13 asistencias en 39 partidos, registros que han contribuido a que vuelva a ser considerado un elemento confiable en ataque. Aun así, esos datos no garantizan que la directiva catalana active la cláusula, especialmente ante las limitaciones económicas que sigue enfrentando la institución.

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Rashford podría pelear la titularidad con Santi Giménez

En paralelo, el cuadro rossoneri y PSG observan con atención cada movimiento. El conjunto italiano busca reforzar su delantera tras la baja de rendimiento de Santiago Giménez, mientras que el club parisino evalúa alternativas para fortalecer su ofensiva con un jugador de experiencia internacional.

El interés del Milan por el inglés no es reciente. En mercados anteriores ya se había mencionado su nombre como posible refuerzo, lo que refuerza la idea de que el escenario podría repetirse si el Barcelona decide no quedarse con el futbolista de forma definitiva. Con varios clubes atentos, el futuro de Rashford promete ser uno de los temas más seguidos en el próximo periodo de transferencias.

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