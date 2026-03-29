Partidos que se perderá Raphinha con el Barcelona por su lesión con Brasil

Raphinha sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho durante el amistoso entre Brasil y Francia, disputado el jueves en el estadio de Foxborough, Massachusetts. El Barcelona confirmó que el tiempo estimado de recuperación es de cinco semanas, lo que le dejará fuera en uno de los tramos más decisivos de la temporada para el equipo de Hansi Flick.

El extremo carioca abandonó el terreno de juego al descanso del encuentro, en el que Brasil cayó derrotado por 1-2 ante Francia. Poco después, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó la lesión muscular y procedió a desconvocar al jugador para el siguiente compromiso de la selección, el amistoso ante Croacia programado para el martes siguiente.

El diagnóstico apunta a una rotura de Grado II en el bíceps femoral. Esta categoría implica una recuperación más extensa que un simple tirón muscular, y el cuerpo médico del Barça ha estimado que el brasileño no estará disponible hasta prácticamente el mes de mayo. Desde que se conoció la noticia, Raphinha ya viajó de regreso a Barcelona para iniciar de inmediato su tratamiento de recuperación.

Partidos de la Champions League que se perderá Raphinha por la lesión

Esta lesión no pudo llegar en peor momento para el Barcelona. Los cuartos de final de la UEFA Champions League enfrentan al equipo de Flick precisamente contra el Atlético de Madrid. Raphinha ha sido uno de los futbolistas más determinantes del Barça en la presente temporada, acumulando 31 apariciones y anotando 19 goles, lo que le convierte en el segundo máximo goleador del equipo. Su ausencia es un golpe enorme para las aspiraciones europeas del club catalán.

Los partidos de la Champions League que se perderá el brasileño son:

8 de abril — Barcelona vs Atlético de Madrid | Cuartos de final, ida. Camp Nou, 15:00 ET.

| Cuartos de final, ida. Camp Nou, 15:00 ET. 14 de abril — Atlético de Madrid vs Barcelona | Cuartos de final, vuelta. Cívitas Metropolitano, 15:00 ET.

Partidos de LaLiga que se perderá Raphinha con el Barcelona

En la competición doméstica, el panorama tampoco es alentador. El Barcelona deberá afrontar sin su capitán varios compromisos en los que cada punto puede ser determinante para mantener la ventaja en la tabla ante la presión del Real Madrid.

Los partidos de LaLiga que se perderá Raphinha son:

4 de abril — Atlético de Madrid vs Barcelona | Jornada 30 LaLiga, 15:00 ET.

| Jornada 30 LaLiga, 15:00 ET. 11 de abril — Barcelona vs Espanyol | Jornada 31 LaLiga, 12:30 ET.

| Jornada 31 LaLiga, 12:30 ET. 22 de abril — Barcelona vs Celta Vigo | Jornada 32 LaLiga, 12:00 ET.

| Jornada 32 LaLiga, 12:00 ET. 25 de abril — Getafe vs Barcelona | Jornada 33 LaLiga, 12:00 ET.

| Jornada 33 LaLiga, 12:00 ET. 3 de mayo — Osasuna vs Barcelona | Jornada 34 LaLiga, 12:00 ET.

Cabe destacar que no es la primera vez que el ex jugador del Leeds United sufre una dolencia en este músculo. En septiembre de 2025, Raphinha ya padeció una lesión similar en el bíceps femoral que le obligó a estar fuera casi dos meses. La recaída en la misma zona muscular enciende las alarmas no solo en el Barcelona, sino también en la selección de Brasil, que se prepara para el Mundial 2026 en suelo norteamericano.

Con el Barcelona liderando LaLiga y peleando por avanzar a las semifinales de la Champions, la ausencia de su capitán y referente ofensivo complica los planes de Flick en el tramo más importante del curso. El reto ahora es que el equipo sea capaz de mantenerse competitivo hasta el esperado regreso de su figura más desequilibrante.